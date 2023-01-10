امنعي طفلك فورا.. تصوير البرق بالموبايل يعرضه لخطر الموت

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من التقلبات الجوية، تسيطر عليها برودة الطقس وهطول الأمطار، المصحوبة بشحنات البرق والرعد، تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، على مختلف الأنحاء، لذا شددت هيئة الأرصاد الجوية، على المواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعرض للحظات سقوط الأمطار الغزيرة، وتجنب التعامل معها، خاصة محاولات تصوير موجات البرق.

الأرصاد تحذر الأطفال من تصوير البرق

مع بدء ظهور إشارات البرق في السماء، يسارع العديد من الأشخاص، خاصة الصغار إلى تصوير تلك اللحظات بهواتفهم المحمولة، توثيقًا لشكلها الجذاب في السماء، وكأنها لوحة مرسومة في ذلك التوقيت، لذلك حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، من القيام ذلك التصرف، نظرًا لخطورته الشديدة التي قد تؤدي إلى الموت.

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لها، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المعروض عبر شاشة «ON E»، إنه لا يجب تصوير إشارات البرق بشكل مباشر باستخدام الهواتف المحمولة، لأنها عبارة عن شحنات كهربائية، قد تتفاعل مع إشارات الهاتف، فتصيب صاحبه بصعق كهربي، يؤدي إلى مصرعه على الفور.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد، خطورة تلك الخطوة على جميع المواطنين، خاصة الأطفال: «إشارات البرق والرعد عبارة عن شحنات كهربائية، فإحنا بنصور بالموبايل، ولو اتصادفت إن حد جت معاه شحنة كهربائية من البرق والرعد، ده ممكن يسبب صعق للشخص اللي بيصور فورًا، لو هنصور يفضل من بعيد، من ورا شباك أو أي حاجة عازلة، بلاش التصوير المباشر».