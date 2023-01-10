تهدد صحة الأسرة.. أماكن غير متوقعة هي الأكثر تلوثا داخل منزلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

انتشار الفيروسات والبكتيريا المختلفة أمر طبيعي ويتواجد في البيئة الخارجية المحيطة بالشخص سواء داخل أو خارج المنزل، لكن هناك بعض المناطق داخل منزلك التي تعد بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم بسهولة، ولا يمكن الانتباه لخطورتها في تعرض الشخص لمخاطر صحية متعددة.

وكشف موقع mymove العالمي المعني بكافة شؤون المنزل، عن بعض المناطق التي تعتبر بيئة لنمو البكتيريا والجراثيم، والتي يجب توخي الحذر منها وتنظيفها بصورة مستمرة، وهي:

1- طبق الإسفنج

يقول الخبراء إن الطبق الذي يتم وضع إسفنج غسيل الأطباق بداخله، يحتوي على أنواع عديدة من البكتيريا، وذلك لأنها تعد مبللى طيلة الوقت مع حملها لبقايا الطعام باستمرار، وهناك العديد من أنواع البكتيريا القولونية تعيش بها، بما في ذلك السالمونيلا والإي كولاي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلصات في المعدة والإسهال والقيء.

2- حوض المطبخ

يحتوي حوض المطبخ على جراثيم أكثر من دورة المياه، حيث أنه يحتل المرتبة الثانية في أكثر الأماكن التي تحتوي على الفيروسات في منزلك، لذلك يجب تطهيره جيدا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ويفضل مرتين.

3- حامل فرشاة الأسنان

المرحاض ليس المكان الأكثر جرثومة في حمامك، لكن حامل فرشاة الأسنان هو الأكثر تلوثا، حيث أنه يحتوي على 64٪ من حاملي فرش الأسنان على العفن والخميرة.

4- مقابض صنبور الحمام

تعد مقابض الصنبور هي من أكثر الأماكن جرثومة في منزلك، وذلك لأن تشغيل الصنبور هو الخطوة بين استخدام الحمام وغسل اليدين، حيث وجدت دراسة أن 27% من مقابض الصنابير تحتوي على بكتيريا العنقوديات، و9% تحتوي على بكتيريا القولون.