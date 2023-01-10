سيول وثلوج وأمطار رعدية.. نصائح عاجلة للوقاية من تأثير المنخفض الجوي المتعمق

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف سيطرت على ربات البيوت في الفترة الأخيرة، بسبب تأثر حالة الطقس بالمنخفض الجوي المتعمق، الذي يضرب مصر، وتشهد حالة الطقس تغيرات حادة، إذ تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة تصل في بعض المناطق والمدن إلى 4 درجات مئوية، وتكتسي تلك المناطق بالثلوج، لذا تسعى الأمهات إلى البحث عن طرق لوقاية أبنائها وأسرتها من البرد القارس، وتأثير المنخفض الجوي.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ مناطق عدة على مستوى الجمهورية شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة، من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مؤكدة أنّ تحرك المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا شرقًا، سيؤدي إلى استمرار الأجواء الممطرة، وخصوصا خلال ساعات الليل؛ تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وأوضحت أن الأمطار ستمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وخليج السويس وجنوب سيناء، كما تصل إلى مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الطقس البارد في الصباح وساعات الليل، وتشهد مناطق عدة سقوط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى القاهرة الكبرى، وتساقط الثلوج على بعض المناطق.

وتتابع الأمهات الهيئة العامة للأرصاد وكذا وزارة الصحة، لاتباع التعليمات في هذا الوقت، الذي يشهد تقلبات جوية حادة، ويقدم موقع «هن» معلومات للأمهات للوقاية من الإصابة بالفيروسات التي تنشط خلال هذا التوقيت من العام.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

ما استمرار حالة الطقس السيئ، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح العاجلة لتجنب خطورة هذه الأمطار، وتساقط الثلوج، إذ شددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، في الساعات الباكرة من الصباح وكذا ساعات الليل المتأخرة، مع عدم الوقوف تحت الأشجار العالية، واللوحات الإعلانية، والمباني المتهالكة، أو فوق أسطح المنازل أثناء الأمطار الرعدية، لتجنب سقوطها.

وطالبت بعدم الوقوف بجوار أعمدة الإنارة أو لمسها لتجنب الصعق الكهربائي، وكذا القيادة بحذر في أثناء الشبورة المائية، وإضاءة الكشافات، وترك مسافة آمنة بين السيارة والأخرى، واستخدام ماسحات السيارة باستمرار، وعند ظهور برق في السماء يفضل التواجد داخل أي منزل، وعدم الوقوف في الهواء الطلق أو التصوير، وفي حال عدم وجود مكان للاحتماء يجب أن يظل الإنسان في وضع منخفض؛ لتجنب الإصابة بالصاعقة.

وأكدت أنّه يجب الابتعاد عن المسطحات المائية؛ إذ إنّ المياه موصل جيد للكهرباء، مشددة على عدم الجلوس داخل السيارة حال حدوث البرق والرعد، لتجنب الكوارث.

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على «فيسبوك» مجموعة من النصائح، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات لبعض الصفوف:

- ارتداء ملابس مضادة للمطر.

- أخذ شمسيات إذا لزم الأمر، خاصة في مناطق سقوط الأمطار.

- ارتداء ملابس صوف ثقيلة.

- الالتزام بارتداء السترات، خاصة في الصباح الباكر مع انخفاض درجات الحرارة.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون.

- تناول الأطعمة والمشروبات التي تدعم الجهاز المناعي في مواجهة الفيروسات، مثل الخضروات الورقية الخضراء، وتناول الزنجبيل، والفواكه المتنوعة.

- ممنوع خروج الرضع في أوقات مبكرة أو متأخرة من اليوم.

- تجنب فترات هطول المطر الغزيرة.