كيف تعلمين طفلك روح العمل الجماعي؟.. بينها الألعاب الرياضية

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعد العمل الجماعي واحدا من المهام الأساسية التي يواجهها كل شخص في مراحله المختلفة، سواء خلال فترة الدراسة أو الدخول في بيئة العمل وغيرها، وهو ما يلزم على الفرد أن يتفهم قواعد عمل روح الجماعة وتقبل آراء الآخرين، وكذلك التعامل بمرونة وإيجابية مع زملاء الفريق الواحد، ولتنمية تلك المهارات، يفضل على الأمهات تعويد صغارهن عليها مع مراحل طفولتهن الأولى.

وبدوره قدم موقع verywellfamily العالمي المعني بشؤون الأسرة والطفل، مجموعة من النصائح التي تساعد في تأهيل الصغار على مهارات العمل الجماعي في مراحلهم المبكرة، حيث تتمثل تلك الخطوات في كل من:

1- تعلم الرياضات الجماعية

إن تعلم طفلك أي من الرياضات الجماعية أولى تلك الخطوات المهمة، وذلك كي يتم تدريبه على كيفية التعامل مع الآخرين، وكذلك مع سبل الفوز وتقبل الخسارة بروح رياضية، وتقدير جهود كافة زملاؤه.

2- المدح والثناء على الطفل

تتمثل إحدى طرق تشجيع السلوك الجيد للطفل في كيفية مدح الوالدين له، إذ يقول الخبراء إنه يجب على الآباء مدح أطفالهم بشكل مستمر، وكذلك تدريبهم على تشجيع زملائهم والثناء عليهم أيضًا بشكل مستمر.

3- مشاهدة المباريات الرياضية

هناك طريقة أخرى لتعليم طفلك أن يكون زميلًا جيدًا في فريق العمل، وهي مشاهدة الألعاب الرياضية، حيث إنها ستنمي مهاراته الجماعية، ومعرفة أسس التعامل بروح الجماعة.