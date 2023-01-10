في ذكراه.. الإبراشي عن أسباب تأخره في الزواج: «كنت شايفه سبب الفشل المهني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام مضى على رحيل واحد من أهم قامات الوسط الإعلامي، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، وترك مسيرة صحفية هائلة وما زال جمهوره يتحدث عنه ويضرب به المثل في التقديم التليفزيوني وإجادته الدائمة لمحاورة القامة والشخصيات العامة، هو الإعلامي وائل الإبراشي، الذي كان رقمًا هامًا بين مذيعي التوك شو في مصر.

تزوج الإعلامي وائل الإبراشي في سن متأخرة، وكان يسعى لحياة مهنية وقضى عمره عازبًا، حتى عزف عن تلك الفكرة حينما التقى بزوجته سحر أحمد، التي غيرت وجهة نظره وأنجب منها ابنتهما «جيلان».

أسباب عزوف وائل الإبراشي عن الزواج

كان الإعلامي وائل الإبراشي، تحدث خلال لقاء نادر له مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن أسباب عزوفه على الزواج، إذ قال: «شايف إن الزواج يؤدي إلى الفشل المهني، أنا أحب أدخل البيت ملاقيش حد عشان أسرح وأتخيل وتطلع الأفكار».

«حياة العزوبية الأنسب للنجاح..في سن معين ووقت معين الإنسان بيبتدي يقتنع بالزواج»، عبارة لخص من خلالها الإعلامي وائل الإبراشي خلال لقاء نادر له فكرته الذي ظل مقتنعًا بها كثيرًا عن الزواج، مضيفًا: «كنت بخاف من بهدلة المحاكم، لكن قولت عايز أتجوز عشان ألحق أخلف، كان في مقدمات قصة حب اتجوزنا وخلفنا».

الإبراشي: عمري ما عاكست ست ومش سي السيد في البيت

وفيما يخص فكرة الامتناع عن الزواج في سن مبكرة، قال الإعلامي وائل الإبراشي: «كنت شايف الجواز هيشغلني ويعطلني، ولكن اختلف المفهوم، بشوف أي حد بيشتغل مهنة فيها طموح الجواز المبكر مش هيخليه ينتج بسرعة أو ينجح أوي، تزوجت في سن متأخر وعمري ما عاكست ست، عيشت قصص حب، لا يستطيع الإنسان إنه يعيش دون الحب، شايف إن الجواز هيؤدي إلى الفشل المهني، لما بدأت ألاقي بهدلة وقضايا في المحاكم، أنا قولت شكلي هدخل السجن والناس بتطلع منه فاقدة الكلى أو الكبد، اللي كانت في حياتي ومقدمات قصة حب وخلفت لكن الجواز في الجزء الاول ده، كنت شايف إنه هيشغلني، والمفهوم اختلف طبعا بعده، الجواز المتأخر فيه مشكلة وبقعد احسبها لما يكون عندي 60 سنة بنتي هيكون عندها كام».

وعن عدم ظهوره في مناسبة إجتماعية مع زوجته، قال الإعلامي وائل الإبراشي: «زوجتي شخصيتها قوية جدا، وكان في اتفاق عن الابتعاد عن الحياة الصاخبة وحياتنا الخاصة تكون داخل البيت، هي خريجة ليسانس آداب وكانت شغالة في الترجمة، وقررت تبطل شغل علشان تربي بنتنا، القمع وسي السيد بيعمل مشاكل نفسية».