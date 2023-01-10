5 نصائح ذهبية للعناية بالشعر في فصل الشتاء.. ممنوع الحرارة واستخدمي ماسكات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

على الرغم من أن الشتاء يمكن أن يكون الفصل المفضل لكثيرمن الفتيات إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للشعر، الذي يصبح أكثر ضعفا وجفافا وعرضة للانكسار والجفاف، ويصعب التعامل معه مثل الصيف الذي يضفي عليه ترطيبا قويا، وفيما يلي بحسب موقع ستايل كريز، إليك عدد من النصائح الهامة لصحة الشعر.

نصائح لصحة شعرك في فصل الشتاء

يمكن للبرودة أن تجعل فروة الرأس جافة ومتقشرة وشعرك خشنًا وهشًا، ومثلما نحمي أجسامنا من البرد، يحتاج الشعر أيضًا إلى الحماية خلال فصل الشتاء.

حافظي على شعرك قويًا وناعمًا ورطبًا على الرغم من درجة حرارة البرودة.

تدليك بالزيت:

خلال فصل الشتاء، تجف فروة رأسك وتتسبب في حكة بسبب قلة الرطوبة في الهواء، يؤدي ذلك إلى ظهور قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس وتقشرها ما يؤدي إلى تساقط الشعر، يعمل التدليك بالزيت الساخن مع زيوت الشعر المغذية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون على ترطيب الشعر كما يحسن التدليك الدورة الدموية لفروة الرأس ويغذي بصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر.

تجنبي الغسيل المتكرر:

غسل شعرك بشكل متكرر بالشامبو يزيل زيوته الطبيعية، ما يتسبب في مزيد من الجفاف، يجب إطالة الوقت بين الغسلات، ولا تغسليه بالشامبو أكثر من مرتين في الأسبوع، واستخدم دائمًا شامبوًا خفيفًا وخالي من الكبريتات للحفاظ على توازن الرطوبة الطبيعي.

استخدمي البلسم:

لا تتجاهلي استخدام البلسم أبدًا خلال فصل الشتاء، واستخدمي بلسمًا كثيفًا ودسمًا يحتوي على زيوت طبيعية مثل جوز الهند والزيتون وزيوت الجوجوبا وزبدة الشيا للترطيب والتغذية العميقة.

تجنبي الحرارة:

يكون شعرك رقيقًا بالفعل خلال فصل الشتاء، واستخدام أدوات تصفيف الشعر بالحرارة يمكن أن يجعله هشًا، مما يتسبب في تكسر الشعر.

ماسك الشعر الأسبوعي:

تُعد علاجات ماسكات الشعر الأسبوعية إجراءً وقائيًا ممتازًا لضمان صحة شعرك بشكل عام، حيث أن ماسك الشعر بمكونات مغذية ومرطبة مثل البيض والعسل يعمل على ترطيب الشعر وتعزز نمو الشعر وتضيف لمعانًا وتنعيم الشعر، يمكنك بعد ذلك وضع زيت الشعر أو السيروم لترطيبه طوال الليل.