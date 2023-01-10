خطوات العناية بصحة الجلد للسيدات وطرق اختيار ملابس الشتاء

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث السيدات والفتيات طوال الوقت عن الأناقة والجمال، سواء في ملابسهن أو بشرتهن للظهور بشكل لائق وجذاب، والذي يكون من خلال العناية بالشعر والقدم واليد والجسم بأكمله، خاصة في فصل الشتاء، الذي غالبا ما يحدث فيه جفاف للجلد، ويحتاج لترطيب دائم.

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للفتيات والسيدات للعناية بصحة الجلد سواء القدم أو اليدين أو الجسم كله، خاصة في فصل الشتاء الذي يحتاج فيه الجلد إلى ترطيب وعناية مستمرة حفاظا على الأنوثة والجمال وعدم جفافه أيضا.

نصائح لترطيب الجلد

ومن بين النصائح التي حددتها «الصحة» للعناية بصحة الجلد من القدم واليد والجسم بأكلمه، هي ضرورة الحرص على ترطيب الجسم، والتقليل من استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام، مع المحافظة على ألا يزيد وقته على أكثر من 10 دقائق.

كما تابعت أيضا في الروشتة الجمالية والعلاجية التي تضعها للسيدات والفتيات، للعناية بالجسم في فصل الشتاء، أنه يجب الحد من استخدام الصابون والكريمات المعطرة، مع الحرص على ترطيب الجسم بالزيت أو المرطبات التي تحتوي على الزيوت بعد الاستحمام مباشرة، مع تجنب فرك أو خدش الجلد لتجنب تفاقم الأعراض، بخلاف المحافظة على رطوبة الجسم والإكثار من شرب السوائل، والإقلاع عن التدخين، واستخدام كمادات باردة على المنطقة الجافة عند ظهور حكة والمحافظة على الشعر والتعامل مع التقصف والتساقط.

نصائح مهمة لاختيار الملابس الشتوية

«ارتداء الوشاح والقبعة والقفازات»، كانت من بين النصائح التي حددتها أيضا للعناية بالجسم والبشرة أثناء الخروج في الطقس البارد، مع الحرص على ارتداء قفازات مطاطية عند استخدام منظفات قوية.

وفيما يخص الملابس المناسبة في فصل الشتاء، فقد حددت أيضا بأنه يجب اختيار الملابس المصنوعة من القطن والحرير الطبيعي لأنها تسمح للبشرة بالتنفس، كما يفضل غسلها بمنظفات بدون صبغات أو عطور لمنع تهيج الجلد.