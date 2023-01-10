مشاهد مؤلمة ومحيرة من وداع جورج وسوف لنجله.. انهيار وأغانٍ وقراءة قرآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة حزن شديدة تعيشها أسرة سطان الطرب جورج وسوف، بعد وفاة نجله الأكبر وديع وسوف، إذ تخللت تلك الفترة العصيبة، بداية من إعلان الوفاة، حتى دفنه أمس، لحظات مؤلمة أدمت قلوب محبي الفنان السوري، في أنحاء الوطن العربي، بعد خسارته لابنه، الذي كان يغمره بحب فوق العادة، وصل إلى مرحلة التقديس، لدرجة أنه أسماه على هاتفه المحمول Jesus (اليسوع) وودي، بحسب حديثه في أحد البرامج الإعلامية.

لقطات من وداع جورج وسوف لنجله وديع

ظهر جورج وسوف، في حالة انهيار تام عند تلقي عزاء نجله، وقد ارتدى اللون الأسود، وجلس على كرسي، لأخذ واجب العزاء، وقد حضر المعزون واحدا تلو الآخر لتقديم العزاء، وكان بينهم كثير من عدد من المشاهير، أبرزهم: هيفاء وهبي، ونجوى كرم، ووائل جسار، في كنيسة القديس نيقولاوس للروم.

دخل «أبو وديع» خلال العزاء في نوبة بكاء شديدة حزنا على وديع وسوف، بعدما احتضنه الفنان اللبناني زياد برجي.

راح وديع.. انهيار جورج وسوف وزوجته شاليمار

«راح وديع راح.. راح وديع يا أم وديع»، لحظات من الأسى المتبادل بين جورج وسوف وزوجته الأولى شاليمار، بعد وفاة نجلهما وديع، خلال العزاء، فقد انهارت الأم تماما، فيما لم يتمالك الأب نفسه وزوجته جالسة أمامه، تقبل يديه وتبكي بحرارة.

انهارت أسرة وديع وسوف، فور وصول جثمانه إلى كنيسة القديس نيقولاوس بلبنان، وظهر «جورنيور» الأخ الأصغر لوديع، في مشاهد مؤلمة.

ألقى جورج وسوف جونيور، كلمة مؤثرة في وداع شقيقه الأكبر، وقال: إن الأسرة كلها مربوطة بوديع، فوالده هو أبو وديع ووالدته هي أم وديع وهو وأخواته أشقاء وديع، والآن ذهب وديع، ولم يبق سوى اسمه، بحكي بعذاب، فليت بكير يا خيي، كسرت قلب بيك، وكسرت قلوبنا».

وأكمل: «كل اللي بيحبه قد ايه قلبه طيب وخدوم، بيفكر بغيره، صاحب صاحبه وبيساعد الكل، الحياة صارت بلا معنى، أنت قديس بالسما، راح نرجع نشوفك قريب، كنت أتمنى بعد شهر بس تحملي بنتي بصير بي، وتتعلق فيك أنت عمو وديع، اسمك هيظل خالد».

تشييع جثمان وديع وسوف

شيع جثمان وديع وسوف على نغمات حزينة هي لوالده «يوم الوداع»، وقد ظهر جورج وسوف منهار من البكاء، مرتديا ملابس سوداء ونظارة سوداء، وقد كان له رجاء أخير قبل دفن ابنه وديع، إذ خرج في فيديو يناشد محبيه ومحبي ابنه، يوجة رجاء ورسالة مختصرة مصورة، بأنه لا يريد سماع أي طلقات رصاص خلال دفن ابنه، في مسقط رأسه.

قراءة القرآن خلال العزاء

وخلال مراسم عزاء ابن جورج وسوف، كان كشف المذيع السوري ماجد العجلاني، خلال مقطع فيديو شاركه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للشيخ ياسر الصالح، وهو يتلو بعض الآيات القرآنية من داخل العزاء، ويجلس بجانب جورج وسوف، الأمر الذي نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

صداقة كبيرة تجمع بين الشيخ ياسر الصالح، جورج وسوف منذ سنواتٍ طويلة، كما سبق وشارك في مراسم عزاء والدته قبل عدة سنوات، متابعًا خلال مراسم العزاء: «أبو وديع كلمني عشان أجي أقرأ قرآن في العزاء، وفعلًا حضرت، جورج وسوف طلب مني قراءة آيات مُعينة من سورة مريم، وكان يُردد معي بصوتٍ خافت، فهو يحفظها جيدًا، كما أنه كان يقرأ بقامات معينة»، واصفًا إياه بـ«المدرسة».