ماجي الحلواني عن لقائها الأول بالكابتن حمادة إمام: «قالي هتجوزك يا جيجي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتادت حضور مباريات نادي الزمالك، تشجع حبيبها وبطل حياتها أثناء اللقاءات الهامة له، تدعمه وتسانده طوال الوقت، لم تغب يومًا عن مؤازرته والوقوف بجواره، منذ أن وقعت عينه عليها من المرة الأولى وتعهد أمام قلبه بإنها ستكون شريكة حياته ومشواره، لم يجرؤ على مصارحتها بما يكنه لها حتى آخر عام لها في الكلية، هكذا كانت قصة الحب التي ربطت بين الدكتورة ماجي الحلواني، والكابتن حمادة إمام، أشهر لاعبي نادي الزمالك المُلقب بالثعلب.

ويتزامن اليوم 9 يناير، ذكرى وفاة الكابتن حمادة إمام، الذي أفنى حياته داخل نادي الزمالك، واتجه بعدها للإدارة ووصل لمنصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مرورا بالتعليق الرياضي على التلفزيون المصري، وقام بتقديم برنامج «أهداف الأسبوع مع الثعلب» على قناة النيل للرياضية لأكثر من 10 أعوام.

اللقاء الأول بين «ماجي» وحمادة إمام

تحدثت الدكتورة ماجي الحلواني، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» عن علاقتها بزوجها الراحل الكابتن حمادة إمام، إذ قالت: «اتعرفت عليه وأنا في الجامعة وكنت من مشجعات نادي الزمالك كنت بجمع صوره وأهدافه، كنت بحضر كل المباريات وأخته في المدرسة كانت زميلتي وبقينا أصدقاء، ومن أول يوم شافني قالي أنا هتجوزك يا جيجي، ولما اتخرجت من كلية الآداب قسم الصحافة اتقدملي واتجوزنا بعدها بسنة».

كواليس اليوم الأخير في حياته

«حبيته واخترته بقلبي.. كان بيحبني جدا ولآخر يوم في عمره كان بيمسك إيدي، وقالي قبل وفاته بيوم بشكرك جدا على تعبك معايا وبحبك أوي يا جيجي، كان حاسس إنه هيسيبني»، عبارة واصلت من خلالها الدكتورة ماجي الحلواني حديثها عن علاقتها بزوجها، مضيفة: «عمري ما سمعت منه غير الكلام الطيب وكل حاجة حلوة في حياتي مشوفتهاش غير مع حمادة، اتجوزنا لأكثر من 50 سنة، خدني وأنا متفوقة وطلعت الأولى على دفعتي واتعينت معيدة بعدها، عمره ما أحبطني في شغلي وكان دائما وبيدعمني».

فخر أمام الأصدقاء وإشادة بعملها

وتابعت الدكتورة ماجي الحلواني، خلال الحديث عن زوجها ووصف محاسنه طيلة الـ50 عام زواج، مضيفة: «كان دائما فخور بيا وهو بيقدمني لأصحابه، وبيعرفهم عليا وبيناديني قدامهم يا دكتورة، كان بيساندني وإيده في إيدي طول الوقت، كان بيكلمني في وقت الماتشات يسألني عن رأيي في التعليق، وإيه اللي عجبني وإيه لا».