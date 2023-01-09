من هي المذيعة مريم حسن؟.. لم يصل عمرها 20 عاما وأشاد بها الرئيس السيسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمذيعة مريم حسن، الفائزة في برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأثنى على موهبتها وثقتها بذاتها أمام الحضور رغم صغر سنها، والتي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من الحفل، حيث بدأ الجميع في البحث عنها والمؤهلات التي جعلتها تتفوق وتفوز خلال البرنامج، ومكنتها من الوقوف أمام الرئيس في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

«مش هنسى أرحب بيكي وبسنك الصغير دة والموهبة دي»، كانت تلك الكلمات الأولى التي تحدث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيدًا بموهبة المذيعة الشابة مريم حسن، مضيفًا: «أنا عايز أقول من خلالك.. اتكلمنا أنه في مصر كل اللي إحنا بتمناه.. إحنا محتاجين نوصله.. وفيه مبادرات وآليات لو عاوزين نجيب حد بيلعب كرة قدم هنلاقي.. أو موهوب وبيقول شعر عظيم هنلاقي.. أو بيكتب روايات عظيمة هنلاقي.. وكل حاجة موجودة في الـ 104 ملايين.. ومريم مثال لـ ده».

وبعد إشادة الرئيس السيسي بموهبة المذيعة مريم حسن، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيينها مذيعة في قناة إكسترا نيوز، التابعة لشبكة قنوات المجموعة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المذيعة مريم حسن، التي أشاد بها الرئيس السيسي.

- مريم حسن من محافظة مطروح، تبلغ من العمر 18 عاما.

- شاركت في برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» لاختيار المواهب الشابة عن فئة التقديم التلفزيوني، وحصلت على المركز الأول، والتي كانت عبرت عن تلك التجربة، عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلةً: «الحمد لله دائمًا وأبدًا، بفضل الله ثم دعواتكم قدرت أحقق أول خطوة من الحلم الكبير، عايزة أشكركم من كل قلبي على كل كلمة حلوه اتقالتلي وكل لحظة دعم وتشجيع عشتها معاكم، النجاح ده مش ليا بس، ده ليكم كلكم والله دي البداية والجاي أقوى وأحسن بإذن الله».

- ظهرت موهبة المذيعة مريم حسن في عمر السابعة، من خلال التقديم في الإذاعة المدرسية وإلقاء الأشعار.

- بدأت تنمي موهبتها حتى أصبحت تقدم الحفلات الكبرى بمحافظة مطروح وهي في عمر الـ13 عامًا.

- مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري هي قدوة المذيعة الشابة مريم حسن.

- كرمها محافظ مطروح بعد فوزها بلقب مذيعة الدوم.​