«وبرا بوالديه».. لماذا طلب جورج وسوف تلاوة آيات من سورة مريم في عزاء ابنه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة يعيشها سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، بعد وفاة ابنه «وديع»، الذي كانت تربطه به علاقة من نوع خاص قائمة على الصداقة، إذ دائمًا ما يُحب أن يُناديه الجميع بـ«أبو وديع»، كونه كان الابن الأكبر له، والذي تحدث الأب عنه في مقطع فيديو تداوله الرواد عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعن كيفية حديثه عنه والحُب الذي يكنه له.

وفاة وديع ابن الفنان جورج وسوف، كانت كالغصة التي زلزلت كيان الأب، إذ رحل الابن بعد تعرضه لمضاعفات صحية على خلفية خضوعه لجراحة تكميم بالمعدة، وهو ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في المعدة، نظرًا لندرة فصيلة دمه.

تلاوة آيات القرآن الكريم

وخلال تلقي مراسم العزاء، ودعت أسرة الفنان جورج وسوف، ابنها المتوفى، حيث ظهر الأب في حالة انهيار تام، وقد ارتدى الأسود وجلس على كرسي لأخذ واجب العزاء الذي حضره الكثير من نجوم ونجمات الفن، بخلاف الشيخ ياسر الصالح، الذي يجمعه علاقة صداقة كبيرة بـ«السلطان»، والذي قام بتلاوة بعض الآيات القرآنية من داخل العزاء، وظهر يجلس بجواره، إذ قال أمام الحضور: «أبو وديع كلمني عشان أجي أقرأ قرآن في العزاء، وفعلًا حضرت، جورج وسوف طلب مني قراءة آيات مُعينة من سورة مريم، وكان يُردد معي بصوتٍ خافت، فهو يحفظها جيدًا، كما أنه كان يقرأ بمقامات معينة»، واصفًا إياه بـ«المدرسة».

وتلا الشيخ ياسر الصالح عدة آيات من سورة مريم، حيث أكد أن سلطان الطرب طلب منه من قبل قراءة سورة مريم أثناء عزاء والدته، كما أكد أنه يحفظ بعض الآيات من القرآن، قائلًا: «أبو وديع طلب مني أقرأ سورة مريم، أبو وديع يحفظ من كتاب الله، ويتلو كتاب الله، عندما قرأت له سورة مريم كان يردد الآيات خلفي حتى أنه كان يرشدني لبعض المقامات الموسيقية».

«الوسوف» يودع والدته بسورة مريم

ومثلما لم يفارق «وديع» والده جورج وسوف يومًا، كان هو نفسه حال سلطان الطرب مع والدته التي توفيت قبل عامين، وكان بارًا بها ولم يفارقها حتى مماتها، وكتب يوم وفاتها: «ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزني كبير، الله يخلّي أمهات الجميع.. الدني أم»، وطلب في عزائها تلاوة نفس الآيات التي تتحدث عن الولد الصالح البار بوالديه من سورة مريم.

وتلا الشيخ ياسر الصالح آيات من سورة مريم خلال عزاء وديع جورج وسوف: «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا (14) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا».