أسهل طريقة عمل البسبوسة.. «مش هتاخد منك وقت وزي الجاهزة بالضبط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث السيدات وربات المنازل عن أسهل طريقة عمل البسبوسة، حتى تقوم بإعدادها لأسرتها في المنزل، خاصة في الطقس البارد خلال فصل الشتاء، وذلك مثل التي تُقدم في المحلات لكن بوصفات اقتصادية غير مكلفة.

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، أسهل طريقة عمل البسبوسة، وفق الشيف الشربيني الذي يتميز أسلوبه بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام إمكانيات على «قد الإيد» وموفرة لربات المنازل وبأكثر من وصفة تناسب الأذواق المختلفة ورغبات كل فرد داخل الأسرة.

مقادير عمل البسبوسة

كوب من الدقيق

نصف كوب من سكر الشربات

فول سوداني

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

2 كوب من السميد

نصف كوب من السمنة

كوب من الزبادي

طريقة عمل البسبوسة المصرية

- الخطوة الأولى في تحضير البسبوسة هي خلط السميد مع السمنة والزبادي والدقيق والسكر والبيكنج باودر، ووضع الخليط داخل صينية مدهونة جيدا بالسمنة، وضعي على الوجه الفول السوداني.

- الخطوة الثانية هي وضع البسبوسة داخل الفرن وانتظري حتى تنضج تماما، وتأتي الخطوة التالية هي سقيها بالشربات البارد وجوز الهند.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة

المقادير

سمنة

بيكينج باودر

بيكنج صودا

لبن زبادي

سميد

جوز هند

قشطة

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة

تفضل الكثير من السيدات عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة، والتي يمكن إعدادها في وعاء عميق ويتم خلط السمنة والسميد والزبادي والسكر واللبن والسميد والقشطة والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

الخطوة الثانية هي مزجها مع بعضها البعض ومن ثم وضع المزيج داخل صينية في الفرن ويتم دهنها بالزيت.

الخطوة الثالثة هي وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، مع تركها حتى تنضج واتركيها جانبا حتى تبرد.

الخطوة الأخيرة هي اسقيها بالشربات وقدميها.