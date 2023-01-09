فستان الأميرة ديانا للبيع وسعره مفاجأة.. ارتدته في ليلة «الانتقام الأخير»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فستان الانتقام، يعد الأشهر للأميرة ديانا، رغم أن كل فساتينها ثمينة وتباع بمبالغ باهظة، حتى إن كانت غير مرتبط بأحداث معروفة، إلا أن الفستان المميز باللون الموف الباذنجاني، الذي حان دوره للبيع، ارتدته في بورتريه ملكي رسمي عام 1991، وزادت شهرت، حينما نشرت قصته في مجلة «Vanity Fair»، عام 1997، أي قبل وفاتها مباشرة.

تفاصيل بيع فستان الأميرة ديانا

يتميز الفستان بأنه منفوش من الأسفل، ميدي، بدون أكمام، بروتال بفيونكة عند منطقة الصدر والوسط، وقد أحبت الأميرة ديانا هذا «الاستايل» بشدة، وبعد حوالي 25 عاما، ولأول مرة يعرض هذا الفستان الذي يعد بمثابة قطعة فنية، للبيع في مزاد علني، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 120 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين و311 ألف جنيه مصري، في مزاد «سوثبيز» في نيويورك، في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب «CNN».

قصة فستان الأميرة ديانا

يتميز الفستان، المصمم بواسطة مصمم الأزياء فيكتور إدلشتاين، برقبة منحوتة، وقد تم بيعه آخر مرة بمبلغ 24150 دولارًا في عام 1997، خلال مزاد خيري لكريستي، ضم 79 فستانًا تبرعت بها ديانا، واستفادت منها منظمات الإيدز والسرطان، بما في ذلك مستشفى مارسدن الملكي، حيث شغلت منصب الرئيس لمدة 8 سنوات.

يعتبر الفستان، رمزا قويا لتغيير حياة الأميرة ديانا، في أعقاب طلاقها البارز من الأمير تشارلز، كما أن التخلي عنه لم يمكن مطروحا أبدا، وقالت عند بيع الفستان عقب الطلاق، إنه مفتاح للتخلي عن هذه الفساتين الجميلة، ومع ذلك، هي سعيدة للغاية، لأن الآخرين يمكنهم مشاركة الفرحة، التي كانت ترتديها.