عدوى خطيرة تهاجم ابنة ملك تايلاند «المحبوبة» قبل الجلوس على العرش (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة مرضية خطيرة، أُصابت ابنة ملك تايلاند الأميرة باجراكيتيابها، ابنة ملك تايلاند، التي كان من المرجح لها تولي العرش في البلاد، خلال الفترة المقبلة، لكنها فقدت الوعي بشكل مفاجئ قبل 3 أسابيع، بعد دخولها في غيبوبة كاملة.

تفاصيل الحالة المرضية لـ ابنة ملك تايلاند

ذكرت تقارير في صحيفتي «نيويورك بوست» و«بانكوك بوست»، أن وريثة العرش ابنة ملك تايلاند، والملقبة بـ«الأميرة المحبوبة» وسط المواطنين، فقدت الوعي قبل 3 أسابيع، لإصابتها بمشكلات في القلب، ما أدى إلى عدم انتظام ضرباته.

وجاءت تلك الأزمة الصحية للأميرة باجراكيتيابها، البالغة من العمر 44 عامًا، إثر إصابتها بعدوى تعرف بـ«الميكوبلازما»، الناتجة عن التعرض لبكتيريا تحمل الاسم ذاته، أسفرت عن عدم انتظام ضربات القلب، إذ يواصل الأطباء تقديم أقصى جهودهم لعلاج وريثة عرش بلادهم، وكذلك مراقبة حالتها المرضية عن كثب.

ولم يفصح حتى الآن، عن سبب إصابة ابنة ملك تايلاند بتلك البكتيريا الخطيرة، لكن مصادر داخل القصر الملكي، كشفت أنها أُصيبت بها خلال تحضير كلابها، للمشاركة في إحدى المسابقات الخاصة بالكلاب في شمال شرق البلاد.

ما هي عدوى الميكوبلازما؟

كشف الأطباء، أن عدوى الميكوبلازما، عبارة عن مجموعة من البكتيريا التي تصيب الإنسان والحيوان، وتتعدد أنواعها، التي تختلف من نوع لآخر، لكن ليس من الواضح أي منها أصاب الأميرة التايلاندية، ولماذا أصيبت بها.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، منها «cdc»، أن بكتيريا الميكوبلازما، يمكن أن تسبب إتلاف بطانة الجهاز التنفسي، بما في ذلك الحلق والرئتين والقصبة الهوائية، إذ يمكن للناس أن تحمل البكتيريا في أنوفهم أو حلقهم في وقت أو آخر، دون أن يمرضوا.

ويمكن أن تحدث بعض المضاعفات للمصابين بتلك العدوى، التي قد تصل إلى حدوث التهاب رئوي خطير، أو نوبات الربو، أو تورم الدماغ، أو فقر الدم الإنحلالي، أو حدوث ضعف كلوي.