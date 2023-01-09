شبيهة جورجينا تخطف الأنظار في السعودية.. ممثلة شهيرة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء العالمية وصديقة نجم الكرة كريستيانو رونالدو، دائمًا محل اهتمام من الجمهور العالمي لشهرتها الكبيرة، وسلطت عليها الأضواء أكثر مع انتقالها رفقة كريستيانو رونالدو للعيش بالمملكة العربية السعودية، عقب انضمام اللاعب العالمي لصفوف نادي النصر السعودي، ومؤخرًا، تداول عدد من المغردين عبر منصة «تويتر» صور وفيديوهات لشابة سعودية والتي اشتهرت بـ«شبيهة جورجينا».

تداول الأحاديث عن شبيهة جورجينا

ووفق ما ذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية، فإن منصة كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، شهدت تدوين العديد من التغريدات التي تحدثت عن الشابة السعودية ريما العنزي، التي لُقبت مؤخرًا، بـ شبيهة جورجينا.

وتم إطلاق اللقب الجديد على التيك توكر السعودية ريما العنزي، بأنها شبيهة جورجينا، وذلك لتشابه ملامحها مع عارضة الأزياء العالمية، وهو ما أثار إعجاب الكثير من متابعيها، فيما انتقدها آخرون بشكل ساخر، فسرعان ما تم تداول الصور والفيديوهات لها التي أظهرت تشابه ملامحها مع صديقة كريستيانو رونالدو.

من هي ريم العنزي؟

- وُلدت ريم العنزي في المملكة العربية السعودية عام 1988، أي تبلغ من العمر 35 عامًا.

- متزوجة ولديها أولاد.

- عملت ريم العنزي كعارضة أزياء وممثلة سعودية.

- لديها آلاف المتابعين عبر منصتي «سناب شات» و«تيك توك».