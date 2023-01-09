رغم الطقس السيئ.. لا شكاوى بين الطلاب من امتحانات اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انطلق ماراثون امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل، في عدد من المخافظات، بالتزامن مع موجة من الطقس السيئ، لكنها لم تؤثر على سير العملية، إذ قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الامتحانات كانت منتظمة، رغم بودة الطقس وتساقط الأمطار، بعدما رفضت وزارة التربية والتعليم، عدم تأجيل الامتحانات، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وارتداء الملابس الثقيلة.

لا شكوى من الامتحانات رغم الطقس السيئ

أوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يرصد الائتلاف والاتحاد أي شكاوى من جانب أولياء الأمور، خاصة خلال الإمتحانات اليوم الإثنين، في محافظات، منها: الجيزة والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية والشرقية وبورسعيد، وبعض من تلك المحافظات شهدت تساقط أمطار غزيرة منذ مساء أمس، وكانت القاهرة الكبرى أيضا، ضمن المحافظات التي شهدت تقلبات جوية.

نصائح لأولياء الأمور

شددت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة ارتداء الطلاب للملابس الشتوية الثقيلة في ظل الطقس السيئ الذي تشهده البلاد، وسقوط الأمطار هذه الأيام، منبهة أولياء الأمور، إلى ضرورة التشديد على أبنائهم بتناول الأكل الدافئ والمشروبات الساخنة المفيدة لصحة أبنائهم، للتدفئة الجسم والوقاية من الإنفلونزا.