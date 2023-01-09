أطعمة ومشروبات لتقوية ذاكرة الطلاب في الامتحانات.. قائمة أساسية بمنزلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحرص الأمهات بصورة كبيرة، على تحضير أطعمة ومشروبات لتقوية ذاكرة الطلاب في الامتحانات، بالتزامن مع استعداد أبنائهن لاختبارات منتصف ونهاية العام الداسي، إذ أن هناك بعض المواد الغذائية، التي تساهم في تنشيط ذاكرة الأطفال، وتعزز قوة تركيزهم خلال تلك الآونة.

ويمكن العثور على أطعمة ومشروبات لتقوية ذاكرة الطلاب في الامتحانات، بسهولة، حيث أن العديد منها يسهل توافره وشراؤه من الأسواق.

أطعمة ومشروبات لتقوية ذاكرة الطلاب في الامتحانات

كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث وتكنولوجيا الغذاء، أنه هناك عدة أطعمة ومشروبات لتقوية ذاكرة الطلاب في الامتحانات، يسهل الحصول عليها وإعدادها في المنزل.

وقدمت خبيرة التغذية عبر «هن»، قائمة لمجموعة من المشروبات السحرية التي تساعد على تقوية الذاكرة بشكل ملحوظ، من بينها، حلبة المغات، مع ضرورة تقليل كميات السكر والزيت بها، ويفضل استخدام زيت الزيتون.

وأوضحت أن من بين تلك المشروبات، عصير البنجر، والنعناع، واللبن المغلي، مع الكركم وعسل النحل، لكن لا يفضل تناوله بكثرة لسعراته الحرارية العالية.

وتساهم البطاطا في تنشيط الذاكرة، أيضًا، بالإضافة إلى الموز الذي يفضل تناوله على الريق، لاحتوائه على كميات كبيرة من حمض التربتوفان الأميني، الذي يتحول إلى أحد النواقل العصبية، وهو السيروتونين، ويساهم في تعزيز الذاكرة.

فوائد العنب البري

أشار خبيرة التغذية، إلى أن العنب البري، يعد أيضا من الأطعمة، التي تساهم في تعزيز الذاكرة بقوة، إلى جانب مساهمته في مد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها من حين إلى آخر، إلى جانب كونه من أكثر الفواكه التي تساهم في دعم وتعزيز الصحة العقلية وإبقاء الشخص يقظًا لساعات طويلة، ويساعد تناوله بشكل مستمر على التقليل من خطر الإصابة بضعف الإدراك، ومرض الزهايمر.