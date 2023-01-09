نصائح لتجنب مخاطر برد طوبة 2023.. احترسوا من أصعب شهور السنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من البرودة الشديدة تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع بدء شهر طوبة الذي يعد أبرد شهور السنة، إذ يتميز الطقس خلال أيامه بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والشعور بالبرودة القاسية على مدار أيامه، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية، إلى إطلاق تحذيرات عند الخروج من المنزل، وسط البرودة الشديدة والأمطار.

وخلال أيام شهر طوبة أبرد شهور السنة، يجب على جميع الأشخاص، خاصة الأمهات، أخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تعرض صغارهن لنزلات البرد في تلك الأجواء الباردة.

نصائح لمواجهة أبرد شهور السنة

بالتزامن مع تلك الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد في طوبة أبرد شهور السنة، تحرص وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على تقديم النصائح اللازمة، لمواجهة نزلات البرد للكبار والصغار، وكذلك الوقاية من الأمراض المعدية المختلفة.

1- ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة التي تتكون من طبقات متعددة، وتساعد على التدفئة الجيدة.

2- تناول الأطعمة الصحية التي تمنح الشعور بالطاقة وتساعد على تقوية المناعة.

3- تناول المشروبات الدافئة، مثل الشاي والشوكولاتة الساخنة والينسون، والنعناع وغيرهم.

حماية الأطفال من برد طوبة

يؤكد الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ضرورة زيادة طبقات ملابس الطفل، لحمايته من الشعور بالبرد، مع ضرورة تغطية وجهه عند الخروج من المنزل، خاصة إذا كان عمره لا يتجاوز ثلاث سنوات.

ويضدد استشاري طب الأطفال لـ«هن»، على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ كل سبل الوقاية من الطقس البارد، والاهتمام بارتداء الملابس المناسبة، لمواجهة الأجواء الباردة.