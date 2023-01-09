سر ظهور أنيسة حسونة بعد وفاتها بـ10 أشهر.. حاضرة في الخير رغم الرحيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة قوية ومبهجة وتنموية، ظهرت بها الراحلة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، على شاشة التليفزيون اليوم، رغم مرور ما يقارب العام على وفاتها، إذ تواصل أعمالها مسيرتها ودعوتها للخير، رغم رحيلها المؤثر، وتكمل رسالتها في دعم المجتمع المدني.

آخر لقاء للراحلة أنيسة حسونة

خلال فيديو قصير في أولى فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي السنوي، الذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة في فيديو مسجل، موجهة لكل العاملين في المجتمع الأهلي وللمواطنين عموما، إذ قالت: «بوجه رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الأهلي.. المجتمع الأهلي عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة، عشان تشجع الناس أنهم يصدقوا، أن كلنا بنكمل بعض في عملنا، بقول لكل الناس، إن الناس تهتم بالرسالة دي، كل واحد في الجزء اللي بيخصه، لأنه بيؤدي في الآخر إن كلنا ننجح، متحمسة جدا للمشروع، والناس تقدر تعمل رسالة أوضح وأحسن وتوصل للهدف النهائي».

أنيسة حسونة هي الشريك المؤسس في التحالف الوطني، والتي برغم فراقها، إلا أنها حاضرة بروحها وطاقتها، ختمت رسالتها قائلة: «هدفنا إيه غير إن المجتمع المدني يتكامل مع بعضه، ويحقق الحاجات اللي منتظرنها، مش أكتر من كده، التحالف الوطني مشروع رائع».

مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يشهد الرئيس السيسي اليوم، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكان عام 2022 عام المجتمع المدني، بهدف الاتحاد حتى يصلوا للناس، ولكل المستحقين في مصر، ولخص الفيلم التوثيقي لفكرة التحالف الذي على عرض في احتفالية المؤتمر، جهود التحالف في جملة: «ومن هنا اتحقق الحلم.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكثر من 30 مؤسسة مجتمع مدني، قرروا يتحدوا ويكملوا بعض، وما تحقق كان معجزة بعد انضمام العديد من المتطوعين والجمعيات، لتحقيق الحلم الكبير، وهو التكامل مع رؤية 2030 لمصر للتنمية الشاملة».

توفيت أنيسة حسونة في 13 مارس 2022، بعد صراع مع مرض سرطان المخ، الذي تعافت منه، ثم انتكست حتى الرحيل.