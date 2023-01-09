اعرفي أماكن سقوط الأمطار اليوم واحمي أسرتك من نزلات البرد.. «الصحة» تنصح وتحذر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشهد مصر منذ مساء أمس، موجة من الطقس السيئ، وهطول شديد للأمطار، ما أثر على كثيرين، خاصة ربات المنزل اللاتي يرغبن في معرفة مواعيد وتوقيت هطول الأمطار، لحماية أسرهن من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة مع انطلاق الامتحانات للمراحل الدراسية المختلفة بشكل طبيعي، وقد حددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، فيما قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد غير مستقر على جميع مدن الجمهورية، لكن تكثر الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول، في المحافظات الساحلية، خاصة الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري والعلمين ومرسي مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ومحافظتي البحيرة، وكفر الشيخ.

وبالنسبة للقاهرة وشمال الصعيد، تشهد أغلب مناطقها هطول أمطار متفاوتة الشدة، حيث تتكاثف السحب الممطرة، بحسب آخر صور للقمر الصناعي، لكن أكدت الأرصاد، بأن تلك الأمطار ستكون أخف من تلك التي شهدتها القاهرة الكبرى أمس.

والأمطار ستكون متوسطة إلى خفيفة بنسبة تتراوح بين 30 لـ40% قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومتوسطة لغزيرة بنسبة 60% على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة.

نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على «فيسبوك» مجموعة من النصائح، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات لبعض الصفوف:

- ارتداء ملابس مضادة للمطر.

- أخذ شمسيات إذا لزم الأمر، خاصة في مناطق سقوط الأمطار.

- ارتداء ملابس صوف ثقيلة.

- الالتزام بارتداء السترات، خاصة في الصباح الباكر مع انخفاض درجات الحرارة.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون.

- تناول الأطعمة والمشروبات التي تدعم الجهاز المناعي في مواجهة الفيروسات، مثل الخضروات الورقية الخضراء، وتناول الزنجبيل، والفواكه المتنوعة.

- ممنوع خروج الرضع في أوقات مبكرة أو متأخرة من اليوم.

- تجنب فترات هطول المطر الغزيرة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 19- 11

شلاتين 25 - 15

حلايب 23- 14

الإسكندرية 19 - 13

وادي النطرون 18 -11

كفر الشيخ 19 - 11

دمياط 19- 11

بورسعيد 19- 13

الإسماعيلية 20- 12

السويس 20 - 12

مطروح 18- 13

سيوة 18- 7

العريش 19- 12

كاترين 15- 04

طابا 18- 11

شرم الشيخ 22- 15

الغردقة 22- 14

مرسى علم 23- 15

المنيا 20 - 8

أسيوط 20- 8

قنا 21 - 9

الأقصر 22- 8

أسوان 23- 10