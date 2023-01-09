الامارات | مبشرة بعصر سياحة جديد.. انطلاق أطول رحلة نهرية في العالم من الهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي أطول رحلة نهرية في العالم في 13 يناير، في فاراناسي ، والتي قال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية بالاتحاد ، سارباناندا سونوال ، إنها ستبشر بعصر جديد من سياحة الرحلات النهرية في الهند.

ستغطي الرحلة البحرية الفاخرة مسافة تزيد عن 3200 كيلومتر عبر 27 نظامًا نهريًا في خمس ولايات في الهند وبنغلاديش.

وأضاف السيد سونوال أن الإمكانات الهائلة غير المستغلة للرحلات النهرية من المقرر أن تنطلق مع إطلاق هذه الخدمة.

وفي حديثه بهذه المناسبة ، قال السيد سونوال: "تحت القيادة الديناميكية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ، نحن نستكشف الثروة الهائلة التي يوفرها نظام الأنهار الغنية لدينا".

وأضاف: "لقد حظي هذا الطريق للتنمية المستدامة عبر الممرات المائية الداخلية بدعم هائل حيث أثمرت الجهود المبذولة لزيادة حركة الشحن وكذلك سياحة الركاب عن نتائج مشجعة.

رحلة مصممة بعناية

تم تصميم رحلة MV Ganga Vilas لإخراج أفضل ما في البلاد لعرضه على العالم.

وتمتد من كاشي إلى سارناث ، ومن ماجولي إلى مايونغ ، ومن سندربانز إلى كازيرانغا ، لتمثل هذه الرحلة البحرية تجربة العمر.

تم التخطيط للرحلة البحرية لمدة 51 يومًا بزيارات إلى 50 موقعًا سياحيًا بما في ذلك مواقع التراث العالمي والمتنزهات الوطنية وغاتس النهر والمدن الرئيسية مثل باتنا في بيهار و Sahibganj في جهارخاند وكولكاتا في ولاية البنغال الغربية ودكا في بنغلاديش وجواهاتي في ولاية آسام.

يبلغ طول سفينة MV Ganga Vilas 62 مترًا وعرضها 12 مترًا وهي تبحر بشكل مريح مع غاطس يبلغ 1.4 متر.

تضم ثلاثة طوابق و 18 جناحًا على متنها بسعة 36 سائحًا ، مع جميع وسائل الراحة لتوفير تجربة فاخرة لا تنسى للسياح.

تتبع السفينة مبادئ الاستدامة في جوهرها لأنها مجهزة بآليات خالية من التلوث وتقنيات التحكم في الضوضاء.

مسار غني بالثقافة والتاريخ

تم تنظيم مسار رحلة MV Ganga Vilas لعرض التراث الغني للهند مع التوقف في المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية والدينية.

من "Ganga Arti" الشهيرة في فاراناسي ، ستتوقف عند Sarnath ، مكان تقديس كبير للبوذية. وستغطي أيضًا مايونج ، المعروفة بمراكبها التانترية ، وماجولي ، أكبر جزيرة نهرية ومركز ثقافة فايشنافايت في ولاية آسام.

سيزور المسافرون أيضًا مدرسة بيهار لليوغا وجامعة فيكرامشيلا ، مما يسمح لهم بالانغماس في التراث الهندي الغني في الروحانيات والمعرفة.

ستمر الرحلة البحرية أيضًا عبر مواقع التراث العالمي الغنية بالتنوع البيولوجي في Sunderbans في خليج دلتا البنغال ، المشهورة بنمور البنغال الملكية ، بالإضافة إلى حديقة كازيرانجا الوطنية المشهورة بقرون وحيد القرن.