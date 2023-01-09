من هي الفنانة التي ارتبط بها وديع جورج وسوف؟.. رد فعلها غير متوقع بعد وفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال وفاة وديع جورج وسوف محط اهتمام أحاديث الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فمع تناول العديد من جوانب حياته الخاصة وعلاقته بأسرته وأصدقائه، استعاد بعض المتابعين بعض الصور التي جمعته بالفنانة اللبنانية رولا شامية، التي ربطتها علاقة حب سابقة معه استمرت لسنوات، لكنها انتهت بالانفصال في النهاية.

تفاصيل علاقة حب وديع جورج وسوف

وحسب ما ذكرت صحيفة «الديار» اللبنانية، تحدثت الفنانة رولا شامية في عدة لقاءات إعلامية، عن علاقتها السابقة مع وديع جورج وسوف، موضحة أنه على الرغم من انفصالهما إلا أنهما ظلا على علاقة صداقة قوية.

ومع إعادة نشر العديد من الصور التي جمعت بين الفنانة اللبنانية والنجل الأكبر للفنان جورج وسوف، من قبل رواد مواقع التواصل، جرى تداول مقطع فيديو قديم لـ«شامية»، وهي تتحدث عن انفصالها عن وديع وسوف، ومن ثم انتقال الأخير للعاصمة القطرية الدوحة، قائلة: «هو يعيش حياته في قطر، وأنا في لبنان وبعيدة عنه ولا يوجد تواصل وهذا البُعد يخلق الجفاء».

رد فعل رولا شامية بعد وفاة وديع جورج وسوف

وعلى الرغم من علاقة الصداقة القوية التي جمعت بين الفنانة اللبنانية رولا شامية ونجل جورج وسوف الراحل، إلا أنها لم تنع وديع جورج وسوف بأي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب في حالة من الدهشة للكثير من متابعيها.