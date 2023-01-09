كيفية وضع روتين ليلي ناجح لصباح مدرسي سهل لطفلك؟.. تجنبي تلك المواد الغذائية

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاستيقاظ في الصباح الباكر أمر يُشعر الكثيرين بالإنزعاج خاصة الأطفال خلال أيام الفصل الدراسي، وذلك لرغبتهم في استكمال ساعات النوم، والحصول على الراحة التي يحتاجونها، وهو ما قد يسبب أزمة لبعض الأمهات عند محاولة إيقاظ الصغار في تلك الساعات المبكرة.

لكن لضمان سهولة إيقاظ طفلك في الساعات المبكرة من أيام الفصل الدراسي، يجب الاعتماد على وضع نظام روتيني جيد، يسهل عليه عمليتي النوم والاستيقاظ، ويجنبه الشعور بالانزعاج والغضب.

خطوات روتينية لسهولة إيقاظ الطفل في أيام الفصل الدراسي

وقدم موقع verywellfamily العالمي المعني بشؤون الأسرة، مجموعة من النصائح المهمة لضمان وضع روتين إيجابي يساعد طفلك على الاستيقاظ بسهولة، عند الاستعداد للذهاب إلى المدرسة.

1- ضعي أساسًا جيدًا مع نظام غذائي صحي

تأكدي من حصول طفلك على التغذية السليمة، مما يساعده على النوم لفترة أطول وبعمق أكبر، فقط ابدأي الروتين الليلي له باختيار الأطعمة المغذية بعشاء طفلك، والتي تضمن تقديم وجبة خفيفة قبل النوم، حيث يمكن أن يساعد اختيار البروتينات والدهون والفواكه الصحية الصغار على النوم بسهولة، كما يجب تجنب منحه السكريات والمواد التي تحتوي على الكافيين مثل الشوكولاتة والقهوة بأنواعها.

2- بدء وقت النوم مبكرًا

قد يستغرق العثور على وقت النوم المناسب لطفلك وقتًا طويلًا، لكنه يمكن البحث عن إشارات مثل تثاؤب طفلك أو فرك عينيه، كدليلًا على شعوره بالنعاس، إذ يميل بعض الأطفال إلى مقاومة النوم كي يتمكنوا من السهر واللعب، لكن في حال ظهور بعض من هذه الإشارات، ساعدي طفلك على الذهاب للنوم، ويفضل تخصيص توقيتًا مبكرًا له.

3- الاستعداد للصباح

تساهم مساعدة طفلك في إعداد متعلقاته المدرسية مبكرًا قبل النوم، في سهولة إيقاظه وتشجيعه على النهوض للذهاب إلى مدرسته، حيث يوفر الأمر الكثير عليه من الوقت في الصباح.