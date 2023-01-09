الامارات | الداء البطني يتطلب اتباع نظام غذائي صارم لدى الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرتفع خطر إصابة الأطفال بالداء البطني إذا كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصاباً به. وأوضح المركز الاتحادي الألماني للتغذية أن الداء البطني يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية المزمنة للأمعاء الدقيقة، ويرجع إلى عدم تحمل مادة الغلوتين الموجودة في الحبوب مثل القمح، والذي ينتج عنه التهاب الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء الدقيقة.

وأضاف أن الأعراض الأولى للمرض غالباً ما تظهر بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من بدء الطفل في تناول وجبة الحبوب الكاملة أو الخبز أو البقسماط، وتتمثل هذه الأعراض في آلام البطن وفقدان الشهية والانتفاخ والشعور بالتعب والإعياء.

وحذر المركز من خطورة الداء البطني على الأطفال؛ إذ إنه يؤدي إلى اضطرابات النمو مثل نقص الوزن وقصر القامة.

ولتجنب المتاعب الناجمة عن الداء البطني يتعين على الأطفال اتباع نظام غذائي صارم طوال حياتهم، يتخلون فيه عن تناول الحبوب.

• الأعراض تتثمل في آلام البطن وفقدان الشهية والانتفاخ والشعور بالتعب والإعياء.