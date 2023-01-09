الامارات | كمادات الشاي الأسود تخفف حكة الإكزيما التأتبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساعد كمادات الشاي الأسود على تخفيف الحكة لدى مرضى التهاب الجلد التأتبي، المعروف أيضاً باسم الإكزيما التأتبية.

وقالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن أن المواد العفصية الموجودة بالشاي الأسود تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وتعمل على تنظيم توازن الماء، ما يجعلها وسيلة مساعدة إلى جانب مراهم وأقراص الكورتيزون.

وعن كيفية إعداد كمادات الشاي الأسود، أوضحت الجمعية أنه يتم نقع كيس شاي أسود غير مُنكه لمدة 10 دقائق في ماء ساخن، ثم تركه يبرد. وبعد ذلك، تغمس قطعة قماش نظيفة في الشاي وتوضع على الجلد لمدة 10 إلى 15 دقيقة. وفي الخطوة الأخيرة يجفف الجلد بالتربيت عليه، ثم يوضع كريم العناية.

يشار إلى أن التهاب الجلد التأتبي هو نوع من الالتهابات الجلدية ينتج عنه حكة واحمرار وانتفاخ على سطح الجلد وقد تخرج أحياناً سوائل من المنطقة الملتهبة. يبدأ الالتهاب عادة في مرحلة الطفولة وتتغير شدة الالتهاب مع العمر. وأسباب الالتهاب غير معروفة، لكن يعتقد أن تكون له علاقة بالجينات أو اختلالات جهاز المناعة أو التعرض لعوامل البيئة أو ربما وجود مشاكل في نفاذية الجلد.

• مواد بالشاي الأسود تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وتعمل على تنظيم توازن الماء.