عشبة منسية تعالج الأرق والبرد وعسر الهضم.. موجودة في محلات العطارة

القاهرة - سمر حسين - صحة

عشبة «البابونج» لها فوائد متعددة ومذاقها جيد، فضلا عن فعاليتها في تخفيف الأرق والمساعدة على الاسترخاء، وهي عشبة البابونج لاحتوائها على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم، فهي عشبة الأمهات والأجداد المفضلة التي تسعف عند الشعور بالتعب والرغبة في الاسترخاء، وتتوفر في محلات العطارة.

علاج الالتهابات بالبابونج

إبراهيم إسماعيل، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، يقول إن البابونج يحتوي على الإيثانول أو الميثانول وهما من المستخلصات المائية، لذلك يوصى باستخدام عشبة البابونج في حالة الإصابة بعدد الأمراض، كالتالي:

- يقلل من أعراض الالتهابات الروماتيزمية إذ يعمل على راحة المفاصل وتهدئة الالآم.

- يهدئ أعراض البرد كوب من إضافة البابونج لأية أعشاب علاج رائع لنزلات البرد في الشتاء.

- يساعد كوب من البابونج بعد وجبة غنية في المساعدة على الهضم.

- يحتوي البابونج على خصائص مفيدة للقلب تساعد فى حمايته من الأمراض.

- يعمل على تهدئة مشاكل المعدة ويساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- يعالج الحموضة.

- يساعد في تحسين نوعية النوم.

- يعالج القلق ويساهم في تقليل التوتر إذ به خصائص باعثة على الاسترخاء.

- للمساهمة في تقليل وجع الأسنان.

- جيد لجهاز المناعة من خلال خصائصه المضادة للبكتيريا إذ أن استنشاق البخار بمستخلص البابونج مفيدًا في أعراض نزلات البرد.

- ترطيب الجسم بدلًا من تناول المشروبات الغازية والسكرية ذات السعرات الحرارية العالية، يمكن ترطيب الجسم بمشروب البابونج الخالي من السعرات.

- إزالة السموم من الجسم إذ يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة التي تقيد ضرر الجذور الحرة، والتي تعمل على طرد السموم من الجسم.

تحضير مشروب البابونج

حضري البابونج باتباع الطريقة الآتية:

- انقعي ملعقة صغيرة من البابونج في كوب من الماء الساخن.

- اتركيه جانبًا حتى يتم استخراج جميع المواد الفعالة الموجودة في البابونج.

- تناولي البابونج قبل النوم، بغرض تهدئة الجسم والحصول على نوم عميق، ويمكنك تناوله أيضًا عند الشعور بالتوتر والقلق.

أضرار البابونج

وأضاف «إسماعيل» أنه من الممكن وجود بعض الأضرار يسببها التناول المفرط للبابونج أو التطبيق المباشرة للبابونج على البشرة، لذلك يجب الحظر وعدم الإفراط في تناول الشيء.