ألمانية تعثر على محفظتها بعد 40 عاما من فقدانها.. «الحلال مبيروحش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعض الصدف يخلقها القدر بشكل مفاجئ، والتي قد تأتي حاملة أمورا لا يتوقعها العقل في بعض الأحيان، وهو ما حدث مؤخرًا مع مواطنة ألمانية، إذ استعادت محفظة نقودها التي فقدتها منذ أكثر من 40 عامًا، وهو ما لم تتمكن من تصديقه.

تفاصيل عثور السيدة على محفظتها

وحسب ما نقلت صحيفة «البيان» الإماراتية عن موقع «مانهايم» الألماني، أن السيدة الألمانية تمكنت من استعادة محفظة النقود الخاصة لكنها لم تعثر على المبلغ المالي الذي كان بداخلها، إلى جانب تمكنها من الوصول أيضًا إلى جواز سفرها القديم، وعدد من الصور الخاصة بها.

وتم العثور على المتعلقات الشخصية بالسيدة الألمانية، من بعض العمال الذين كانوا يقومون بأعمال إصلاحات في إحدى الكنائس بمدينة باد دوركهايم.

كيفية الوصول للسيدة بعد 40 عاما

وبفضل المعلومات التي كانت تحويها تلك الأوراق تمت عمليات البحث عن صاحبة تلك المحفظة المفقودة، والتي كانت فقدتها داخل كشك للهواتف في عام 1981، إذ كانت تبلغ حينها من العمر 16 عامًا.

وقال كاهن الكنيسة في تصريحاته، إنه لابد أنه عثر حينها أحد الأشخاص على تلك المحفظة، ومن ثم أخفاها داخل الكنيسة حتى يتم الوصول لصاحبتها.