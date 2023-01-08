الفرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا.. الجلطات واللقاح وفقدان الشم

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار الأمراض التنفسية، يبحث البعض عن الفرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا، فكلاهما مرض يظهر وينتشر بكثرة في الشتاء، لكن قد تختلف بعض الأعراض ودرجة المخاطر بينهما، لكن كلا منهما يسبب التهابات في الجهاز التنفسي عقب العدوى بشكل مباشر أو من خلال الرذاذ والأسطح وغيرها.

الفرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا

كان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أوضح لـ «هُن» الفرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا، موضحًا إن الأمر قد يصعب تميزه للتشابه كبير بين الأعراض، إلا أن هناك فرق بين الفيروسين من خلال عدة أمور.

الأسباب في الإصابة

يختلف الفيروس المسبب للإصابة بكوفيد 19 عن الفيروسات المسببة للإنفلونزا، فالأول معروف بـ «سارز كوف 2» بينما الأخرى سببها فيروس الإنفلونزا A وB.

أعراض الإصابة

تظهر أعراض كوفيد 19 خلال من يومين إلى 14 يومًا بعد التعرض للفيروس.

تظهر أعراض الإنفلونزا عادةً بعد التعرض للفيروس بمدة تتراوح بين يوم و4 أيام.

تفقد حاسة التذوق أو الشم عند الإصابة بكوفيد 19، عكس الإنفلونزا.

يتنشر فيرةس كورونا بصورة أسرع، كما يكون مُعديًا لفترة أطول مقارنةً بالإنفلونزا.

مدى الخطورة

يسبب كوفيد 19 مضاعفات مختلفة عن الإنفلونزا، مثل جلطات الدم وحالات ما بعد كوفيد ومتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال، وقد يصل الأمر للوفاة في الكثير من الأحيان، بينما تؤدي عدوى الإنفلونزا إلى الإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية

يمكن علاج الإنفلونزا بالأدوية المضادة للفيروسات، على عكس اورونا لابد من اتخاذ اللقاح أولًا والعلاج ببرتوكول مُحدد.

الوقاية من كوفيد 19 والإنفلونزا

يساعد الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي على التقليل من حدة الأعراض وخطر حدوث مضاعفات خطيرة، لكنه لا يقي من الإصابة بكوفيد 19.

بينما يقي لقاح كورونا من الإصابة بالفيروسات التنفسية.

أعراض تشابه كورونا والإنفلونزا

قد تتشابه أعراض كوفيد 19 مع الإنفلونزا، ومنها:

الحمى

السعال

ضيق النفس

صعوبة في التنفس

الشعور بالتعب

التهاب الحلق

انسداد أو احتقان الأنف

آلام العضلات

الصداع

الغثيان أو القيء