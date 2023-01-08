تغير كامل في أحدث ظهور للفنانة بدرية طلبة.. والجمهور: غطيتي على أصالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغير صادم جاء في أحدث ظهور للفنانة بدرية طلبة، بعدما نشرت مؤخرًا عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي تسببت في دهشة العديد من متابعيها الذين تفاعلوا معها بالتعليقات والإشادات على إطلالتها الأخيرة.

وجاء أحدث ظهور للفنانة بدرية طلبة بشكل صادم للعديد من متابعيها، حيث بدت بملامح جذابة خطفت الأنظار نحوها.

تفاصيل أحدث ظهور للفنانة بدرية طلبة

ونشرت بدرية طلبة صورتين لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت خلالهما مرتدية سترتين للشتاء «coat» باللونين السماوي الفاتح و«الفوشيا»، وبدت بملامح شبابية جعلتها تبدو أصغر سنًا، مع حفاظها على ارتداء بعض الإكسسوارات تمثلت في نظارة شمسية فوق رأسها، وحلق، وسلسلة، ووضعها لمسات أنيقة من الماكياج.

وسرعان ما انهالت التعليقات التي أشادت بأحدث ظهور للفنانة بدرية طلبة، فجاء من بين التعليقات، «غطيتي على أصالة»، «جميلة الجميلات»، «أحلى بدورة».

بدرية طلبة تتحدى متابعيها بظهورها في «لوك» جديد

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تصدم بها بدرية طلبة متابعيها في «لوك» جديد، فخلال منتصف العام الماضي، إذ جذبت الفنانة الكوميدية الأنظار نحوها، بعدما ظهرت خلال عدد من الصور وهي مرتدية فستان زفاف.

وحينها نشرت بدرية طلبة تفاصيل إطلالتها بفستان الزفاف، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها وهي مرتدية فستان زفاف منفوش باللون الأبيض، مع اعتمادها على تسريحة شعر قصيرة وجذابة، ووضعها لمسات ساحرة من الماكياج الذي جعلها تبدو كعروس في يوم زفافها.