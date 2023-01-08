طريقة عمل البط المحشي في خطوات سهلة.. مقادير متوفرة وخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البط المحشي واحدة من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات البيوت لتحضيرها داخل المنزل بسهولة، كونها واحدة من الوجبات التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص، إلى جانب منحها شعورًا جيدًا بالطاقة خلال أجواء برودة فصل الشتاء، حيث من السهل حشو البط بأصناف مختلفة من الطعام ويأتي على رأسها الفريك.

ويمكنك القيام بطريقة عمل البط المحشي بالفريك في خطوات بسيطة، لا تستغرق وقتًا طويلًا لتجهيزها.

طريقة عمل البط المحشي

ونستعرض في السطور الآتية طريقة عمل البط المحشي بالفريك، حسب وصفة الشيف سارة عبد السلام، ببرنامجها «سنة أولى طبخ».

•المقادير:

- بصل مفروم ناعم.

- ملعقتان من القرفة.

- ملعقة حبهان بودر.

- ملح.

- سكر.

- فلفل أسود.

- كبابة صيني.

- جوزة الطيب.

- قرنفل مطحون.

- تتبيلة دهن البط.

- صلصة.

- ملعقة عسل.

- ملعقة سبع بهارات.

- زيت نباتي.

• مقادير حشو الفريك

- نصف كيلو من كبدة الدجاج.

- 3 أكواب من الفريك.

- نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

- ربع ملعقة مستكة.

- جوزة الطيب.

- فلفل أسود.

- ملح.

- كبابة صيني.

- قرنفل مطحون.

- كزبرة جافة.

- مرقة الدجاج.

سمنة.

خطوات طريقة عمل البط المحشي بالفريك

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل البط المحشي بالفريك، بنقع البط في الماء بإضافة السكر والملح لمدة 6 ساعات، أو ليلة كاملة كحل أفضل.

- ضعي البصل والتوابل في الكبة وامزجيهم جيدا، حتى يصبح الخليط كالبودرة، وتبلي البط من الداخل والخارج بالتتبيلة جيدا، واتركيها ليلة كاملة أيضا.

- فيما بعد اغسلي الفريك وانقعيه قبل وضعه على النار، ومن ثم ضيفي إليه البصل المبشور والسمنة وشوحيهم جيدا.

- ضيفي ورق اللورا إلى البصل والتوابل، وقلبيهم جيدا.

- في الخطوة التالية ضيفي الكبدة مع الملح والفلفل الأسود، وشوحيهم مع البصل.

- ضيفي المرقة وبقية التوابل واحشي البط من الداخل والخارج وكذلك أسفل الجلد.

- اربطي أرجل البط وضعيها داخل الصينية بالفرن، وانتظريها حتى يحمر وجهها.