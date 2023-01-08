عبارة خطيرة على علب الجبنة احذرها.. «كأنك بتشرب زيت»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجبن المطبوخ والجاهز بأنواعها إحدى الأطعمة المعلبة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار الذين يهوون أكلها لمذاقها الشهي، وسرعة استخدامها عند تحضير الوجبات ما بين السندوتشات الخاصة بأيام الدراسة، وغيرها من الأطباق الأخرى.

وعند شراء العديد من أنواع الجبن المصنعة يتم تدوين المكونات الخاصة بتصنيعها، والتي يأتي من بينها عبارة «جبنة نباتي الدهن» وهو ما يلحظه الكثيرون، حيث يعود السر خلف هذا المكون بشأن استخدام زيت النخيل النباتي في صناعة تلك الأنواع من الجبن.

تحذيرات بشأن تناول الجبنة نباتي الدهن

وخلال حديثها لـ«هن»، حذرت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، من تناول الجبن نباتية الدهن، وذلك لاحتوائها على العديد من المكونات غير الصحية للجسم والتي يأتي على رأسها زيت النخيل النباتي، وهو يعد أحد الزيوت المهدرجة التي تساهم في رفع نسب الكوليسترول في الجسم.

أضرار تناول الجبن النباتي

أضرار جسيمة بصحة الجسم يتعرض إليها متناولي الجبن نباتية الدهن، وهو ما أوضحته خبيرة التغذية، لافتة إلى أنها تؤدي إلى ارتفاع نسب الدهون والكوليسترول بالجسم، والتي قد تسبب حدوث تصلب الشرايين، وكذلك ضعف الخلايا والوظائف الحيوية للجسم، ما يعرضه للإصابة بأنواع السرطانات المختلفة وكذلك أمراض القلب.

ونصحت مروة شعير بضرورة التأكد من عدم تصنيع تلك الجبن من الزيوت المهدرجة كـ زيت النخيل النباتي، لأن تناولها يعادل شرب أكوابًا من الزيوت وإدخالها للجسم مباشرة، «لازم نقرأ المكتوب على تلك العلب، وتكون مصنعة من حليب كامل 100%».