طريقة عمل العدس بالشعرية فاطمة أبو حاتي.. «لذيذة ومناسبة للشتاء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات كثيرًا عن طريقة عمل العدس في الشتاء، إذ يلجأن إليه كنوع من الأكلات التي تمنح الجسم الدفء بالإضافة إلى أنها سريعة، فهي من أجمل الوصفات التي لا تحتاج سوى بضع دقائق كما يعتمد عليها البعض كوجبة غداء رئيسية يتم تناولها بجانب الخبز المحمص المقرمش اللذيذ الذي يضيف نكهة رائعة، أو كشوربة غنية بالفيتامينات والبروتينات فهي من الأكلات المحببة للأطفال والكبار معًا، لذلك نقدم من خلال «هُن» طريقة عمل العدس بالشعرية على خُطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل العدس بالشعرية

المقادير:

- نصف كيلو عدس أصفر.

- كوب شعرية.

- بصلة كبيرة مفرومة.

- بصلة كبيرة متوسطة الحجم.

- ربع كيلو جزر مبشور.

- طماطم مقطعة متوسطة.

- فصوص ثوم.

- زيت أو سمنة «حسب الحاجة».

- ملح وفلفل أسود وكمون.

- ماء مغلي.

- عيش.

طريقة التحضير:

- احضري وعاء وضعي به ملعقة زيت، وسخنيها على النار.

- ضيفي الثوم المفروم، وشوحيه حتى يتغير لونه ويصبح ذهبيًا.

- ضيفي العدس بعد غسله وتصفيته مع الطماطم والبصل، وقلبي جميع المكونات معًا حتى التجانس.

- بعد ذلك ضيفي كمية مناسبة من الماء المغلي، حتى تغطي جميع المكونات بشكل كامل.

- غطي الوعاء واتركيه على نار متوسطة الحرارة حتى يغلي.

- خفضي درجة حرارة النار واتركيه حتى تمام نضج المكونات.

- بعد تسوية العدس وجميع المكونات ارفعي الخليط من على النار واضربيه حتى يصبح سائلًا.

- في وعاء آخر ضعي الزيت وسخنيه على النار.

- ضيفي البصل المفروم وشوحيه على النار حتى يذبل تمامًا.

- ضيفي الشعرية وقلبيها في البصل حتى يتغير لونها وضيفي خليط العدس السائل.

- ثم ضعي البهارات من الملح والفلفل والكمون، وقلبي جميع المكونات معًا.

- بعدما يغلى خليط شوربة العدس الأصفر بالشعرية وتنضج تمامًا، ارفعيها من على النار.

- في طبق عميق جانبي، قطعي الخبز وحمصيه في الفرن.

- ضيفي شوربة العدس الأصفر بالشعرية، وقدميها ساخنة لأسرتك.

طريقة شوربة العدس

المقادير:

- نصف كيلو من العدس الأصفر.

- كوب من الشعرية.

- ربع كيلو من الجزر المبشور.

- طماطم مكعبات.

- بصلة كبيرة مكعبات.

- ستة فصوص ثوم.

- بصلة كبيرة مفرومة.

- ملح وكمون وفلفل ورشة سكر.

- ماء مغلي.

- زيت.

خطوات عمل شوربة العدس

- ضعي في وعاء عميق العدس والبصل والطماطم والثوم.

- ضيفي الماء بحيث يكون زيادة عن القدر بمسافة بسيطة.

- ضعي على نار عالية المكونات حتى الغليان لمدة دقيقة.

- هدئي النار حتى اكتمال النضج.

- ضعي في وعاء على النار الزيت ثم شرائح البصل الصغيرة واتركيها حتى تذبل.

- ضيفي الشعرية إلى البصلة وضعي العدس بعد أن يتم خفقه إلى الشعرية مع إضافة الماء.

- ضعي الملح والكمون والفلفل عند الغليان وهدئي النار حتى الحصول على القوام المطلوب ونضج الشعرية.

- قدميها لأولادك مع البصل أو العيش المحمص.