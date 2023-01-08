«اختفت شهر ولقوا جثتها في الترعة».. من هي الطالبة سعاد صلاح أبو عيشة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 30 يومًا، عاشتها أسرة الطالبة «سعاد صلاح أبو عيشة»، بين الألم والحسرة والحيرة، والقلق على ابنتهم التي اختفت في ظروف غامضة عقب خروجها من المنزل الكائن في بندر مركز شرطة بلبيس منذ يوم 5 ديسمبر 2022؛ لتلقي الدروس الخصوصية، إلا أنه طال غيابها ولم يعلم أحد عنها شيئًا.

انتظار على أحر من الجمر، التي الهبت فؤاد أم الطالبة المتغيبة، لم تترك بابًا أو سائل إلا وطرقته، على أمل عودة ابنتها، حتى اللجوء لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مُرفقة بصورها، ومدونة: «ارجعي يا سعاد قلبي هيموت عليك» على أمل أن يدلها فاعل خير على مكان ابنتها.

لم تصمت الأسرة حتى قرروا تحرير محضر بقسم شرطة بلبيس لسنة 2022، يفيد باختفائها وتغيبها، لتكثف الأجهزة الأمنية الجهود في البحث عنها قبل أن يعثروا عليها جثمانًا لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور بدأ البحث عن اسم الطالبة وهويتها.

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من هي سعاد صلاح أبو عيشة؟

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن الطالبة سعاد صلاح أبو عيشة، بعد العثور على جثمانها، وفقًا لتحريات النيابة.

- تُدعى سعاد صلاح أبو عيشة

- تبلغ من العمر 14 عاما.

- طالبة بالصف الثاني الثانوي.

- ظلت مختفية شهرًا كامًلا، في ظروف غامضة، بعدما خرجت متوجهة إلى إحدى مجموعات الدروس الخصوصية.

- عثر على جثتها وهي طافية أعلى مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق المحافظة.

- تم التحفظ عليها بالمشرحة، وتعرفت الأسرة عليها.

قصة اختفاء الطالبة سعاد صلاح أبو عيشة

الجدير بالذكر، أن اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، كان تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس منذ نحو شهر، حول تغيب الفتاة بعد خروجها من المنزل متوجهة إلى إحدى مجموعات الدروس الخصوصية.

وعقب تكثيف الجهود والبحث، تلقت الأسرة إشارة من مركز شرطة بلبيس بالعثور على جثمان الفتاة وهي طافية أعلى مياه ترعة بنطاق الإسماعيلية، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر المستشفى؛ لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت جنائية من عدمه، على أن يتم تسليم الجثة لذويها بعد انتهاء الطب الشرعي من المعاينة والتصريح بالدفن.