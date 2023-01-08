تحذير من الاستحمام بالماء الساخن على مرضى السكر.. خطر في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسبب السكر العديد من المضاعفات والمشاكل الصحية التي تختلف في حدتها من مريض لآخر، من بينها الحساسية الشديدة والإحمرار في الجلد، وفيما يظن مرضى السكر أن العناية بالبشرة والاهتمام الدائم بالجلد والماء شديد السخونة عند الاستحمام، قد يساهم في السيطرة على المشكلات الجلدية التي تظهر عليهم، واختلفت الآراء في هذا الأمر.

تأثير الاستحمام بالماء الساخن على جلد مريض السكري

في هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان سند، أخصائي أمراض الجلدية، لـ«هُن»، إن الماء الساخن أو الفاتر يخفض مستوى الالتهابات والسكر في الدم ويساهم في علاج مشكلة جلف الجلد، لكن الاستحمام بالماء شديد السخونية لدى مرضى السكر يشكل بعض الخطورة إذ أنه من الممكن أن يجف الجلد والذي يسبب خطر الإصابة بالجروح أو تقشير الجلد أو العدوى التي تنتشر بشكل أسرع وتكون خطر عند مريض السكر.

وأوضحت «سند»، أن مرضى السكر من الممكن أن يعانوا من الحكة الجلدية بسبب زيادة تركيز السكر في الدم والجلد، مما قد يسبب الماء الساخن من نشاط نمو الفطريات والميكروبات، والعلاج الأساسي للحكة الجلدية الناتجة عن مرض السكر هو ضبط مستوى السكر في الدم والاستحمام بماء دافئ، بجانب استخدام الكريمات الموضعية أو أدوية الفم حسب حالة المريض، وفي حالة التهيج الشديد في الجلد بسبب الاستحمام بالماء شديد السخونة يجب فورًا اللجوء إلى الطبيب.

احتياطات الاستحمام بالماء لمريض السكري

- استخدام الماء الدافئ والصابون الطبي.

- التأكد من شطف وتجفيف الجلد جيدًا.

- تجنب الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة.

- تجنب أيضًا حمامات الفقاعات فهي تحتوي على مواد تنظيف والتي تسبب جفاف الجلد.

- الحفاظ على رطوبة الجلد بعد غسل البشرة.

- تجنب حك الجلد الجاف فهذا قد يزيد من تطور المشكلة الجلدية.

- ترطيب الجلد والابتعاد عن وضع مستحضرات تجميلية مجهولة على الجلد فهذه المواد قد تعطي رد فعل عكسي مع الحساسية وقد تعمل على زيادة الحساسية عند المرضى.