«منى» أفضل معلقة صوتية عربية.. أول صوت نسائي يفوز في أمريكا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصلت فنانة الأداء الصوتي منى شعراوي على جائزة «Voice Arts Awards» المقدمة من جمعية علوم وفنون الصوت الأمريكية «SOVAS»، كأفضل معلقة صوتية عربية عن فئة الإعلان المصور عبر التليفزيون لعام 2022، وتعد هذه الجائزة الأكثر موثوقية على مستوى العالم في مجال التعليق الصوتي، والتي يصممها مصممي جائزة الأوسكار وتُعرف بأنها «أوسكار الصوت».

مشوار أوسكار الأداء الصوتي

تخرجت «منى» من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في نظم المعلومات الإدارية، وعملت في مجال التسويق، إذ قالت «منى» لـ«هُن»: «تخرجت من الكلية وبدأت فترة العمل إلى عام 2010، وخلال ذلك الفترة كنت أبحث عن شغفي فبعد العمل في التسويق، بدأت الأداء الصوتي كهواية، ولكن مع شغفي سرعان ما تحوّل ما كان يومًا هواية إلى مسيرة مهنية».

تحول الهواية إلى مسيرة مهنية

تدربت كثيرًا حتى أصبح لها باع وخبرة كبيرة في كل من مهارات الأداء الصوتي في اللغة العربية الفصيحة واللهجة المصرية، وكذلك في جميع أنواع الأداء الصوتي من الصناعي والتجاري والشرح والتعلم الإلكتروني وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة والسرديات ورسائل الرد الآلي، وأصبحت بعد ذلك مدربة للمعلقين الصوتيين بالعربية.

الصوت الرسمي النسائي لقنوات «Dmc» و «Cbc»

وبنيت بصوتها شراكات عمل مع العلامات التجارية المختلفة والقنوات التلفزيونية، إذ تقول «شغلت وقتي كله في العمل على ذاتي وتدريب صوتي على الأداء الجيد، وعملت مع شركات جوجل ومايكروسوفت وبعض الشركات الطبية والقنوات التلفزيونية»، فكانت «منى» صوت التعليق الصوتي في «CBC» قبل عقد من الزمن، ثم هي أصبحت الصوت الرسمي النسائي لـ«Dmc» و«Dmc Drama» حتى الآن.

جائزة الأوسكار الصوتي

دخلت «منى» كحكم في جائزة «Voice Arts Awards» المقدمة من جمعية علوم وفنون الصوت الأمريكية SOVAS، وكان هذا أول ظهور للمسابقة في الجزء العربي وترشحت للجائزة، وفازت بها كأول صوت نسائي إذ تم اختيارها كأفضل معلقة صوتية عربية عن فئة الإعلان المصور عبر التليفزيون.

أُمنية ونصيحة أوسكار الصوت

«كنت أول صوت نسائي يحصل على هذه الجائزة، تقدير نحتاجه في مجال الأداء الصوتي حتى يعي الناس بالمجال وإعطائه أهميته وقدره»، قالت «منى» هذه الكلمات معبرة عن شعورها بالسعادة لفوزها بالجائزة، وعن أهمية الأداء فهو هو جزء لا يتجزء من صناعة الصورة فبدون صوت لا يوجد معنى للصور.

وأعطت نصيحة أن التدريب والموهبة جزءان لا يتفرقان والتدريب الصوتي ليس تسجيلا فقط وصوت بل إنه تدريب ومهارة وفهم، وأنه يجب دومًا أن تكون مستعدا عند إتاحة على الفرصة المناسبة، وإذا كان يوجد في نفس المجال الجهابذة فيجب السعي لأن كلًا منا بداخله نقطة مميزة ونجاح عظيم.