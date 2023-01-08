شرط واحد لتناول القهوة في المساء لمنع تضرر المعدة.. احصل على نوم هادئ

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر القهوة على اختلاف أنواعها، المشروب الصباحي الأساسي المحبب لمعظم الأشخاص في وقتنا الحاضر؛ نظرًا لكونها تتمتع بمذاق ورائحة منعشة ومنبهة لكافة حواس الإنسان، ولكن بعض الناس تحب أن تشربها بعد العشاء وفي المساء اعتقادًا أنها تعزز عملية الهضم، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» الإجابة عن السؤال هل تناول القهوة بعد العشاء يؤثر على الجسم أم لا؟

دراسة تبين أثر القهوة بعد العشاء

وبحسب دراسة منظمة الأغذية والزراعة الأجنبية، التي نُشرت على موقع «ITV»، إن معدل الاستهلاك السنوي من القهوة حول العالم يقدر بنحو سبعة ملايين طن، ويتم احتساؤها بطرق عدة باختلاف المنطقة وبحسب ما يُفضل كل شخص فبعض الأشخاص يتناولونها بعد العشاء، للاعتقاد بأن فوائدها في المساء تساعد على عملية تعزيز الهضم، ولكن أوضحت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة في الأمس، فإن ذلك يعتمد على الكمية ونوع القهوة. ‏

‏وتختلف أنواع القهوة في طرق تحضيرها ومعالجتها، ولها العديد من الفوائد التي أُثبتت علميًا وفي دراسات سريرية أن شرب القهوة بكميات محدودة له تأثير إيجابي على الجسم، ويجب التنويه أيضًا إلى أنه الإفراط في شربها له تأثير عكسي على صحة الجسم، وسيعاني الشخص من القلق وبعض الاضطرابات التي تؤثر على القلب.

تأثير القهوة ليلًا على القلب

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد الإمام، استشاري أمراض القلب إن القهوة تؤثر علينا جميعًا بشكل مختلف، إذ إن بعض أجهزة الهضم لا يمكنها التعامل إلا مع كميات صغيرة من الكافيين أو قد لا تستطيع التعامل معه مطلقًا، فطبيعة الحال أن القهوة شراب صحي عالي الجودة ومغذي، ويقدم أكثر من مجرد جرعة كبيرة من الكافيين، إذ يحتوي على بالبوليفينول ومعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة، لكن الإكثار بها يسبب القلق وزيادة خفقان القلب.

هل يساعد شرب القهوة بعد العشاء على الهضم؟

وقال الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية في هذا الصدد، لـ«هُن»، إنه من الممكن أن تزيد القهوة من الهضم واضطراب حركة الأمعاء معًا فهي وجهين لعملة واحدة، إذ أنه يختلف الاستفادة لها حسب طبيعة الجسم، ومن الممكن الحفاظ على فنجان القهوة المسائي شرط أن يكون منزوع الكافيين للاستمتاع بفوائد الجهاز الهضمي دون المخاطرة بنوعية النوم أو مشاكل المعدة.

فوائد القهوة

وأضاف أن للقهوة فوائد عديدة إذ تعمل على:

- تحجم من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

- تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون المسبب لألم العظام.

- تقلل حدوث الدوار الذي ينتج عن نقصان الضغط.

- تحسن المزاج.

- تقلل من الشعور بالإكتئاب.

- تقليل الخطر الناتج عن مرض ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناولها بشكل معتدل.

أضرار القهوة

- تفاقم داء الارتداد المعدي المريئي.

- إدمان القهوة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة معدل ضربات القلب.

- الشعور ببعض الجفاف.

- زيادة احتمالية الإصابة بحب الشباب وتكون التجاعيد.

- إبطاء عملية التئام الجروح.

- انخفاض قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين.

- يسبب بعض مشاكل المعدة.