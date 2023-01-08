مشاهد من خطوبة إمام عاشور.. رقص على أغاني الزمالك وقدم الخاتم على التيشيرت (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل اللاعب إمام عاشور، لاعب وسط نادي الزمالك، بخطبته يوم الجمعة الماضي، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء المقربين من اللاعب وخطيبته، وعلى رأسهم أشرف روقة وعمرو السيسي وعبد الله جمعة، ونبيل دونجا.

وتألق العروسان بإطلالة بيضاء، إذ ارتدى إمام عاشور بدلة بيضاء، وأيضًا العروس التي تألقت بفستان أبيض أوف شولدر قصير، مع الشعر المنسدل الويفي.

لقطات جديدة من خطبة إمام عاشور

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو جديدة من حفل خطبة إمام عاشور، إذ ظهر بصحة اللاعبين وهم يرقصون ويؤدون على أغنيات نادي الزمالك، بينما حرص لاعب النادي الأبيض على تقديم خاتم الخطبة لعروسته على التيشيرت الخاص به، بدلًا من «صينية الشبكة» التقليدية.

من هي خطيبة إمام عاشور؟

تُدعى ياسمين حافظ.

ابنة محمد حافظ وشقيقة نجم فريق ناشئي الزمالك 2005 ياسين حافظ.

تدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تعد خطيبة اللاعب الثانية، إذ كان اللاعب عقد قرانه منذ عامين.