انهيار شاليمار وسوف بعد وفاة ابنها.. «وديع راح يا أم وديع» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لقطات مقتضبة التقطت عدسات الكاميرات لحظة انهيار شاليمار وسوف، بعدما دخلت في نوبة بكاء شديدة، خلال تلقيها العزاء في ابنها وديع جورج وسوف، داخل كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس بمنطقة الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت.

انهيار شاليمار وسوف بعد وفاة نجلها

وظهرت شاليمار وسوف، وهي تنتابها حالة من الصدمة قبل أن تذهب للفنان جورج وسوف وتقبل يديه لمواساته في فقدان عزيزهما، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضي، ليرد عليها باكيًا: «وديع راح يا أم وديع».

واستقبل جورج وسوف المعزين، وهو يجلس على مقعده وتنتابه حالة الصدمة بجوار ابنيه حاتم وجورج جونيور، إذ حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن؛ منهم وليد توفيق ووائل جسار ومعين شريف ونجوى كرم ونانسي عجرم وماجدة الرومي.

من هي شاليمار وسوف زوجة جورج الأولى؟

- تدعى شاليمار شلبي.

- لاتزال تربطها علاقة قوية بالفنان اللبناني جورج بعد انفصالهما.

- الداعم الأول لجورج وسوق في بداية مشواره الفني.

- عاشت 30 عامًا مع جورج وسوف.

- لم يكن لها ظهور كبير على الوسائل والمنصات الإعلامية.

مراسم دفن جثمان وديع

ومن المقرر أن تقام جنازة وديع جورج وسوف اليوم، الأحد 8 يناير الجاري في تمام الحادية عشرة ظهرًا في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، إذ طلب جورج وسوف من الأقارب التبرع للكنيسة بدلًا من إحضار الورود في الجنازة.