استخدام خل التفاح للتخسيس مفيد أم ضار؟.. خبيرة تغذية تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انتشار عمليات التخسيس التي تشمل تكميم المعدة وتحويل المسار وغيرها، وظهور مخاطرها التي أدت إلى وفاة بعض نجوم الفن نتيجة آثارها السلبية، وآخرهم وديع جورج وسوف الذي رحل في الساعات الأخيرة الماضية، بسبب عملية تكميم المعدة التي أجرها، ظهرت بعض الأسئلة حول خل التفاح للتخسيس، هل هو مفيد أم ضار؟

في التقرير التالي يستعرض «هُن» كل ما يمكن معرفته عن استخدام خل التفاح للتخسيس هل هو مفيد أم مضر، وفوائد صحية أخرى له والحالة التي لا يجب أن يُستعمل بها خل التفاح وفقا لموقع «Harvard health» الخاص بجامعة هارفارد الأمريكية.

خل التفاح للتخسيس مفيد أم مضر؟

يعد استخدام خل التفاح من الأمور العلاجية الشائعة حيث تم استخدامه في البداية من أجل إزالة السموم كمضاد حيوي، ومؤخراً أصبح شائعًا بين الراغبين في فقدان الوزن وكانت له نتائج فعالة، إذ تشير الدراسات التي أجريت على الفئران البدينة إلى أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح يمكن أن يمنع ترسب الدهون ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

وهناك دراسة أخرى أُجريت على البشر عام 2009، على 175 شخصًا تناولوا مشروبًا يحتوي على ملعقة كبيرة أو 2 من خل التفاح كل يوم ظهرت نتائجها بعد ثلاثة أشهر ، كان أولئك الذين تناولوا الخل قد فقدوا وزنًا متواضعًا بين كيلو و 2 ونصف، ومستويات دهون ثلاثية أقل من أولئك الذين لم يشربوا الخل، كما وجدت دراسة أخرى أن استهلاك الخل يعزز الشعور بالشبع بعد الأكل، لكنه فعل ذلك عن طريق التسبب في الغثيان.

بالنسبة للعديد من العلاجات الطبيعية توجد القليل من المخاطر لخل التفاح في التخسيس، إذ أن هناك بعض التحذيرات التي يجب اتباعها أولا قبل اتباع نظام غذائي يعتمد على خل التفاح منها الآتي:

يجب تخفيف الخل، إذ يمكن أن تتسبب حموضته العالية في إتلاف الأسنان عند تناوله بشكل منتظم، ويعتبر استهلاكه كعنصر من مكونات صلصة الخل أو إدخاله في الطعام هو أفضل طريقة.

يمكن أن يتسبب خل التفاح في انخفاض مستويات البوتاسيوم، لذلك يجب توخي الحذر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يغير الخل مستويات الأنسولين، يجب على مرضى السكري توخي الحذر بشكل خاص بشأن اتباع نظام غذائي غني.

أضرار خل التفاح للتخسيس على مرضى جرثومة المعدة

في حديث سابق لـ «هن» قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة: إن خل التفاح آمن وليس له أضرار، لكن ضرره الوحيد يظهر على مرضى جرثومة المعدة، وذلك لأن معدتهم لا تتحمل شيئًا، لكنه بعيدا عنها له العديد من الفوائد، وعليه حذرت مرضى جرثومة المعدة من أصحاب الوزن الزائد من تناول خل التفاح.

فوائد خل التفاح.. «مضاد حيوي طبيعي»

يعد خل التفاح من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، حيث يمكن أن يعالج الأشخاص المصابين بالإسهال نتيجة العدوى البكتيرية من خلال خلط ملعقة أو اثنتين منه، يمكن أن يحل ذلك محل المضاد الحيوي ويعالج الإسهال، وذلك لأنه يقتل الطفيليات بسبب احتوائه على البكتين، كما يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من الفطريات، فهو غني بالإنزيمات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تخليص الجسم منها.

ويساعد خل التفاح في منع حالات عسر الهضم من خلال إضافة معلقة صغيرة منه إلى كوب ماء وشربه قبل الطعام بنصف ساعة، كما أنه يزيل انسداد الأنف ويشفي التهاب الحلق، كما يُنصح بخلط ملعقة منه مع الماء ويسبب الشعور بالراحة في الجيوب الأنفية