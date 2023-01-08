علاج قرح الفراش.. «احذر النوم على جنب واحد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد قرح الفراش من الأمراض المنتشرة بين الكثير، الناتج عن الضغط الشديد على الجلد، إذ تظهر هذه القُرح على عدة مناطق متفرقة، وعلى رأسها الكعبين والكاحلين وبعض المناطق العظمية، وخاصة جوانب الرأس والكتفين، الأمر الذي يسبب الألم والشعور بالحكة وقيد الحركة.

علاج قرح الفراش

ويبحث الكثير عن علاج قرح الفراش، إلا أن الأمر يتطلب في البداية معرفة الأسباب

أسباب قرح الفراش

وجاءت أسباب الإصابة بقرح الفراش كالتالي، وفقًا للدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية:

النوم لفترات طويلة على جانب واحد دون التحرك لفترة قد تصل لأسبوع أو 10 أيام.

التعرض لضغط يقلل تدفق الدم إلى الأنسجة، وإعاقة الأكسجين إلى الأنسجة ما يتلف الجلد في النهاية.

احتكاك الجلد بالملابس أو الفراش.

أعراض قرح الفراش

تغير في لون الجلد.

تورم الجلد.

حدوث إفرازات تشبه الصديد.

تغير حرارة الجلد بين البرودة والدفئ.

تلف الجلد في بعض الأحيان.

علاج قرح الفراش

كان الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أوضح من قبل سُبل علاج قرح الفراش، في لقاء تلفزيوني، والتي جاءت على النحو التالي:

اختر الوسائد القطنية أو الفايبر التي تخفف من الضغط.

اختر المراتب الهوائية.

قومي بتنضيف المراتب وتهويتها جيدًا.

ارفع جسمك عن المقعد، للتخفيف من الضغط.

تغيير وضعية جلوسك ونومك كل فترة.

عليك الحفاظ على نظافة الجلد ولا تجعله رطبًا أو معرض للاحتكاك.

استخدم محلول للتطهير

استخدم مضادات حيوية كدهان على المكان المُصاب.