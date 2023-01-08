الامارات | اليد الإماراتية.. تُطرّز الجَمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأصابع مُدرَّبة على صناعة الجمال، ومخيلة مليئة بالصور من التراث والموروث، وفي مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي، تصنع يد الأمومة الإماراتية لوحات مدهشة بالخيط والإبرة و«التلي» و«الحناء»، لوحات تؤلف بمجملها تاريخاً عريقاً، وحضارة فذَّة تظهر في شكل الثوب ورقصة الاحتفالات وأدوات البيت.

أمهات الإمارات خيَّطن الماضي التليد، وصنعن الحاضر العظيم الذي نباهي به الدنيا، وبأيديهن الكريمة وبخيوط ثمينة ينقلن إلى الأجيال «صوراً ملوَّنةً» وبرّاقة عن أيام «الأبيض والأسود».