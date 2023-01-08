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الامارات | منصور بن زايد يحضر حفل زفاف نجل محمد الرميثي

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، في مجلس المشرف بأبوظبي، مراسم حفل الاستقبال، الذي أقامه محمد عبدالله سلطان الرميثي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة محمد إبراهيم سلطان الزعابي.

وهنّأ سموّه العريس وذويهما بهذه المناسبة، مُتمنّيا لهما حياةً أسرية سعيدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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