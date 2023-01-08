الامارات | منصور بن زايد يحضر حفل زفاف نجل محمد الرميثي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يحضر حفل زفاف نجل محمد الرميثي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، في مجلس المشرف بأبوظبي، مراسم حفل الاستقبال، الذي أقامه محمد عبدالله سلطان الرميثي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة محمد إبراهيم سلطان الزعابي.
وهنّأ سموّه العريس وذويهما بهذه المناسبة، مُتمنّيا لهما حياةً أسرية سعيدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App