الامارات | «إنجاز» تحقق أول ألقاب مهرجان ولي عهد دبي للهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت المطية «إنجاز» أول ألقاب مهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس، الذي انطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وبحضور سمو الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ محمد بن سلطان بن خالد القاسمي، في ميدان المرموم للهجن بدبي، بمشاركة 1354 مطية في سن الحقاقة، تنافست على مدار ثلاثين شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات.

وتمكنت «إنجاز» المملوكة لصالح مطر ضابت الدوسري من الفوز بأول ألقاب المهرجان بعدما تصدرت الشوط الرئيسي للحقاقة في زمن قدره 5:56:5 دقائق، بينما فاز «طشار» المملوك لناصر الصغير عامر الزرعي بلقب أول أشواط الجعدان، بحسمه قمة تحدي الحقاقة الجعدان في الشوط الثاني بتوقيت بلغ 5:56:7 دقائق.

ويشهد اليوم انطلاقة المنافسة على رموز سن الحقاقة في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، إذ تتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز: اثنان منها للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، وسيحصل الفائزون بشوطي الحقاقة البكار المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي، بينما يحصد أصحاب الصدارة في تحديات الحقاقة الجعدان المفتوح والإنتاج البندقيتين، وخصصت جوائز مالية قيمة للفائزين في أشواط الرموز.

وتشهد الفترة المسائية بالإضافة إلى أشواط الرموز إقامة أحد عشر شوطاً سينال فيها الفائزون بالمراكز من الأول حتى العاشر جوائز نقدية قيمة. وبالمقابل ستشهد الفترة الصباحية إقامة عشرين شوطاً في سن الحقاقة يحصل من خلالها أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.