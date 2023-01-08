الامارات | «قمر قديم» قد يسقط من السماء اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قمر اصطناعي متقاعد من «ناسا»، يبلغ من العمر 38 عاماً، على وشك السقوط من السماء.

وقالت وكالة «ناسا»، أمس، إن فرصة سقوط الحطام على أي شخص «منخفضة للغاية». وإن معظم القمر الاصطناعي، الذي يبلغ وزنه 2450 كيلوغراماً سيحترق، لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة. وقدرت وكالة الفضاء احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط بنحو 1 في 9400. ومن المتوقع أن يسقط القمر الاصطناعي العلمي مساء اليوم، وفقاً لوزارة الدفاع.

مع ذلك، فإن شركة «إيروسبيس كورب»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، حددت صباح يوم الإثنين، أو تزيد أو تستغرق 13 ساعة.

وأطلق «قمر ميزانية إشعاع الأرض» في عام 1984 على متن مكوك الفضاء تشالنجر. على الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين، إلا أن القمر الاصطناعي استمر في عمله حتى تقاعده في عام 2005.