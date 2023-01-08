الامارات | طفل أميركي يطلق النار على مُدرّسته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة ومسؤولو مدرسة في مدينة نيوبورت نيوز إن تلميذاً، يبلغ من العمر ست سنوات، أطلق النار، وأصاب مُدرّسة في مدرسته بولاية فرجينيا الأميركية، خلال مشاجرة داخل فصل دراسي للصف الأول، أمس.

وقال خبراء إن إطلاق نار في مدرسة من طفل يبلغ من العمر ست سنوات هو أمر نادر للغاية، على الرغم من أنه لم يسمع به من قبل، في حين أن قانون ولاية فرجينيا يحد من الطرق التي يمكن من خلالها معاقبة طفل في هذا العمر على مثل هذه الجريمة.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي تلميذ في إطلاق النار بمدرسة ريتشنيك الابتدائية. فيما تعرضت معلمة ثلاثينية لإصابات خطرة.