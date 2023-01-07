«اشتريه على طول».. 3 وصفات طبيعية باستخدام جل الصبار للعناية بشعرك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد جل الصبار واحدا من المكونات الشائعة والطبيعية التي تستخدمها السيدات في صنع قناعات وعلاجات طبيعية لمشاكل الشعر، خاصة أن الصبار يعزز نمو الشعر الصحي، كما تعمل الإنزيمات الموجودة فيه على تكسير خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس والتي قد تسد بصيلات الشعر، فضلًا عن تنظيف الشعر الدهني بعمق.

كما يحتوي الجل على معظم المركبات النشطة بيولوجيًا والمفيدة، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة شعرك.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، 3 وصفات طبيعية باستخدام جل الصبار للعناية بشعرك، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

الصبار والحلبة وزيت الخروع

تساعد الحلبة على نمو الشعر وإعادة بناء بصيلات الشعر التي تمنع في النهاية تساقط الشعر، فقط قومي بالخطوات الآتية:

حضري عجينة من بذور الحلبة ، فقط انقعيها في الماء طوال الليل واطحنيها حتى تحصلي على معجون ناعم.

ضيفي فيما بعد ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إلى هذا الخليط.

ضيفي في الخطوة الثالثة ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

تخلط المكونات جيدا وتوضع على شعرك وفروة رأسك.

اتركيها لمدة من 15-20 دقيقة واغسلي بالماء العادي.

الصبار والعسل والموز

يستخدم قناع الصبار هذا الصبار لتهدئة التجعد، ما يجعل شعرك يبدو أملسًا ولامعًا، كما يساعد الموز الغني بالمغنيسيوم وحمض البانتوثنيك على تقوية وترطيب وترطيب شعرك، فقط قومي بالآتي:

اخلطي الموز والعسل وملعقتين كبيرتين من جل الصبار في الخلاط.

يجب أن يطحن المزيج حتى يصبح قوامه ناعمًا

ضعي هذا المزيج على جذور وأطوال شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

الصبار وزيت شجرة الشاي وزيت الأرجان

يخفف زيت شجرة الشاي من الحكة والقشرة والرقائق على فروة الرأس ، يوازن الصبار مستويات الترطيب دون جعل الشعر دهنيًا، فقط قومي بالآتي:

خذ 50 جرامًا من جل الصبار.

ضيفي إلى هذا المزيج أربع إلى خمس مللي من زيت الأرجان النقي وقطرتين من زيت شجرة الشاي.

يوضع على فروة الرأس وأطوال الشعر.

يجب تركه لمدة 30-40 دقيقة قبل شطفه بشامبو.