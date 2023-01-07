فوائد صحية كبيرة للبنجر الأحمر.. كنز في بيتك قد لا تعرفه

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشمندر الأحمر، أو البنجر، له العديد من الفوائد، فهو من الخضروات الجذرية الشائعة المستخدمة في العديد من المأكولات حول العالم، ويمتلئ البنجر بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية، وعلاوةً على ذلك فهو نبات لذيذ وتسهل إضافته إلى النظام الغذائي.

فوائد الشمندر

قال الدكتور عمر ناجي، استشاري التغذية، لـ«هُن» إن للبنجر الأحمر فوائد عديدة وتزداد هذه الفوائد عند استخدامه بطريقة منتظمة، وذلك لأن البنجر أو الشمندر مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالفوائد، لأن البنجر يحتوي على حمض الفوليك وهو فيتامين يلعب دورًا رئيسيًا في النمو والتطور وصحة القلب.

وأضاف أن للبنجر فوائد عديدة، نستعرضها في النقاط التالية:

- غني بالفيتامينات والمعادن ومنخفض في السعرات الحرارية والدهون لذلك الكميات المعتدلة منه لا تؤثر على الوزن.

مفيد للسكر وإنتاج الطاقة

- مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين b والماغنسيوم المفيد.

- يحافظ على مستويات السكر في الدم.

- يحتوي على نسبة عالية من النحاس وهو معدن مهم مطلوب لإنتاج الطاقة.

- يحتوي الشمندر الأحمر على نسبة عالية من النترات والتي تساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

- يعمل على تعزيز صحة الكبد.

- ‏يساعد على تخفيف الالتهابات لأنه يقي من فقر الدم.

- يتميز بأنه قليل السعرات الحرارية وفي نفس الوقت غني بالفيتامينات والمعادن القيّمة التي تحتاجها الجسم.

- يقوي ويعزز الجهاز المناعي

- يزيد من الكالسيوم الموجود بالجسم.

- يساعد على التخلص من مشكلات القولون بسبب أن البنجر الأحمر يساعد على محاربة العدوى البكتيرية التي تصيب الجهاز الهضمي من خلال تعزيز البكتيريا النافعة.

- يساعد على زيادة امتصاص الحديد الذي يُعد مهمًا لتكوين خلايا الدم الحمراء.

- يحمي البشرة وصحتها حيث تحتوي الفراولة على حمض الساليسيليك، وهو حمض هام لنضارة البشرة.

- يسهل إدراجه في النظام الغذائي فهو لا يعتبر مغذيّا فحسب ولكنه أيضًا يغني عن تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الحلويات لاحتوائه على سكريات كثيرة.

طريقة عمل عصير البنجر

طريقة عمل عصير البنجر على طريقة أميرة أبو شنب:

- المقادير:

- بنجر.

- جزر مسلوق.

- كوب من الماء.

- طريقة التحضير:

- نقطع المكونات ونخلطهم معًا في الخلاط وإذا أردتِ تعزيز يمكنط إضافة التفاح أو الكرفس.

وعند شراء الشمندر اختر الحبة الثقيلة مع وجود قمم ورقية خضراء طازجة أعلاها.