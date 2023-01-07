4 لحظات فارقة في حياة الطبيبة يارا السقا قبل وفاتها.. «أبرزها داخل غرفة العمليات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتبطت حياتها ارتباطًا وثيقًا بعملها كطبيب قلب، الدكتورة يارا السقا، طبيبة طنطا التي رحلت عن عالمنا اليوم خلال تأدية مهام عملها، بقسم القلب والأوعية الدموية، ليخيم الحزن على أهالي طنطا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت «طب طنطا» الخبر، إذ أكدت أن الطبيبة رحلت إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، وحاول زملاؤها عمل الإسعافات الأولية لها في محاولة لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

وعلى الفور، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الطبيبة، وتصدر اسمها محركات البحث على «جوجل».

4 لحظات فارقة في حياة الطبيبة يارا السقا قبل وفاتها

لحظة التعيين

احتفلت الطبيبة الراحلة يارا السقا، بتعيينها بدأت العمل في قسم أمراض القلب، كلية الطب، جامعة طنطا، يوم 4 مايو 2019، إذ علقت حينها، قائلة: «الحمد لله دائما وابدا»

أول مشاركة بعملية

في 2021، احتفلت الطبيبة بعدة صور ترصد أول تدخل لها في أول عملية للشريان التاجي عن طريق الجلد (قسطرة قلبية تداخلية)، مدونة: «الشكرً ليس جيدًا بما يكفي لإظهار امتناني تجاه أساتذتي العظماء على دعمكم اللامتناهي لي».

إنقاذ مسن بعملية نادرة

في 2021، احتفلت الطبيبة الراحلة، بمشاركتها ضمن فريق مستشفى جامعة طنطا، الذي نجح في علاج وإنقاذ مُسن 66 عام، بعملية جراحية بعد معاناته من سدة كاملة مزمنة بالشريان.

مناقشة رسالة الماجيستير

في أغسطس 2022، احتفلت يارا السقا، بمناقشة رسالة الماجيستير، في طب القلب والأوعية الدموية والتي تهدف إلى تقييم حالات القسطرة القلبية التداخلية الأولية لمن تلقى عقار التيروفيبان المضاد للصفائح الدموية.

وعلقت: «وكان فضل الله عليك عظيما» شكرا لكل أساتذتي ومشرفي على مجهودهم ونصحهم الدائم، كل الشكر والعرفان لأمي وحبيبتي وأستاذتي: الأستاذ الدكتور مي سلامة التي لولا سندها ودعمها ما كنت وصلت لذلك اليوم…شكرا على نظرة حضرتك ليا يومها اللي كان كلها تشجيع وثقة وحب، وشكرا اللي من غيرهم عمري ما كنت هبقى ولا عمري كنت هوصل لأي شيء»

وجرى تشييع الجثمان اليوم، عقب الانتهاء من صلاة العصر، بالمسجد الكبير بقرية سملا مركز قطور، مسقط رأسها، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على وجوه الأهالي.