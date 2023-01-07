«ماتت وهي شغالة».. معلومات عن الطبيبة يارا السقا بعد وفاتها بمستشفى طنطا الجامعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت حالة من الحزن والحسرة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أهالي طنطا، بعدما لفظت يارا السقا، طبيبة في العقد الثالث من العمر، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى طنطا الجامعي، عقب إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء ممارستها مهام عملها بقسم القلب والأوعية الدموية، وحاول زملاؤها عمل الإسعافات الأولية لها في محاولة لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

وعلى الفور ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الطبيبة الراحلة، وتحولت صفحتها الشخصية بـ «فيسبوك» لدفتر عزاء.

طب طنطا تنعى الدكتورة يارا السقا

وعلى الفور، تقدم الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات والسادة مديري المستشفيات الجامعية و السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء وتمريض وجميع العاملين بالكلية بخالص التعازي في وفاة الدكتورة يارا السقا المدرس المساعد بقسم القلب والأوعية الدموية.

من هي الدكتورة الراحلة يارا السقا

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن الراحلة يارا السقا، طبيبة طنطا الراحلة، وفقًا لحسابها الشخصي، وحديث شقيق والدها لـ«الوطن».

معلومات عن الدكتورة يارا السقا

اسمها يارا محمد عيد السقا.

من قرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتقيم في طنطا.

في العقد الثالث من عمرها.

دفعة 55 طب طنطا.

والدها يعمل طبيب في إحدى الدول العربية.

درست بكلية الطب جامعة طنطا بمصر.

تعمل مدرس مساعد بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة طنطا

بدأت العمل في قسم أمراض القلب، كلية الطب، جامعة طنطا، يوم 4 مايو 2019.

في أغسطس 2022، ناقشت رسالة الماجيستير، في طب القلب والأوعية الدموية والتي تهدف إلى تقييم حالات القسطرة القلبية التداخلية الأولية لمن تلقى عقار التيروفيبان المضاد للصفائح الدموية.

نعت جدها في شهر سبتمبر الماضي.

احتفلت بعيد ميلادها منذ شهرين.

لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء عملها في مستشفى طنطا الجامعي.

حاول الأطباء إنقاذها وعمل الإسعافات الأولية، إلا أنها فارقت الحياة.

جرى تشييع الجثمان اليوم، عقب الانتهاء من صلاة العصر، بالمسجد الكبير بقرية سملا مركز قطور، مسقط رأسها، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على وجوه الأهالي.