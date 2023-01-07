طريقة عمل كيك «قدرة قادر» في المنزل.. «حضريه لأولادك بخطوات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال فصل الشتاء تقبل الأمهات على عمل الكيك، إذ أنه مصدر للدفء ويتزايد طلب الأطفال على طهيه، ويبحثن دوما عن طرق عمل الكيك الجديد أو غير التقليدي، فرغم أن الكيك هو الحلوى التي يحبها الجميع فيحب الأطفال التجديد دومًا، لذلك يعرض «هن» طريقة عمل كيك «قدرة قادر» بوصفات سهلة يمكن تحضيرها في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

وبحسب موقع «good food» قدرة قادر من أشهر الحلويات وسميت هكذا لأنها عبارة عن كيكة تتكون من ثلاثة طبقات تحتوي على طبقة الكيك والكراميل والكريمة.

طريقة كيك قدرة قادر

- المقادير:

- للكيك:

- كوبان دقيق.

- ثلاثة بيضات.

- ثلاثة أرباع كوب سكر.

- نصف كوب سمن.

- كوب لبن.

- بيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة فانليا.

- ثلاثة ملاعق كبيرة كاكاو.

- ملعقة صغيرة بشر برتقال.

- للكريم:

- أربعة بيضات.

- كوبان لبن.

- بشر برتقال.

- رشة فانليا.

- كوب سكر.

للكراميل:

- كوب سكر.

- ربع كوب ماء.

- طريقة التحضير:

- اضربي اللبن والسكر والبيض والفانيليا.

- ضيفي بشر البرتقال والكاكاو والسمنة واضربيهم معًا.

- اخلطي الدقيق والبيكنج بودر ورشة ملح ثم ضيفي عليهم خليط اللبن والسكر.

- ضعي الكراميل وعليه الكريم في الصينية ثم ضيفي خليط الكيك في النصف.

- ضعيها في صينية أكبر منها في الفرن، وأضيفي ماء ساخن في الصينية الأكبر منها وأدخليها الفرن.

- اتركيها تبرد قليلًا ثم ضعيها في الثلاجة أو الفريزر لمدة ساعة.

- طريقة تحضير الكريم:

- ضعي في الخلاط اللبن والسكر والبيض والفانيليا وبشر البرتقال واضربيهم جيدًا.

- ضعي الكريم على الكراميل في الصينية.

طريقة تحضير الكراميل:

- ضعي في صينية على النار السكر واتركيه حتى يسيح، ثم أضيفي ربع كوب ماء وقلبي جيدًا.

- ‏اتركيها حتى تبرد وقدميها لأولادك.

طريقة تحضير أخرى لكيك قدرة قادر

المقادير:

- لطبقة الكراميل الكراميل:

- كوب سكر.

- لبن.

لتحضير الكيك:

- بيض على حرارة الغرفة.

- ثلاثة أرباع كوب سكر .

- حليب سائل.

- نصف كوب زيت نباتي.

- نصف كوب دقيق.

- كوب وربع كاكاو.

- ربع كوب بيكينج باودر.

- ملعقتان صغيرتان فانيليا.

- لتحضير الكراميل:

- بيض على حرارة الغرفة.

- سكر.

- كوب فانيليا.

- ملعقة صغيرة قشر ليمون حامض مبشور.

- كوبان حليب بودرة.

- ثلاثة أكواب ماء.

- طريقة التحضير:

لتحضير الكراميل:

- ضعي السكر في قدر على النار مع تحريكه من وقت لآخر للحصول على سائل الكراميل.

- اسكبي خليط الكراميل في قالب الكيك أو صينية بيركس.

- لتحضير الكيك:

- ضعي في وعاء الدقيق والكاكاو والبيكينج باودر ثم انخليهم.

- اتركي المكونات الجافة جانبًا.

- اخفقي البيض جيدًا مع الفانيليا.

- ضيفي السكر تدريجيًا مع الخفق باستمرار.

- اسكبي الزيت والحليب نخفق لمدّة 5 دقائق.

- ضيفي المكونات الجافة تدريجيًا واخفقي حتى تمتزج المكونات.

- اسكبي خليط الكيك في القالب فوق الكراميل.

- لتحضير الكريم كراميل:

- اخفقي جيدًا البيض مع السكر والفانيليا.

- ضيفي قشر الليمون المبشور والحليب والماء حتى تتجانس المكونات.

- اسكبي الكريم كراميل فوق خليط الكيك.

- ضعي القالب داخل صينية أكبر مملوءة بقليل من الماء الساخن.

- دخلي الصينية إلى الرف الوسط في فرن محمّى على حرارة 190 درجة مئوية.

- اتركي القالب لمدّة 55 دقيقة.

- اخرجي الصينية من الفرن ثم نرفع القالب بهدوء من صينية الماء.

- اتركي القالب ليبرد على حرارة الغرفة ثمّ غطيه ودخليه إلى الثلاجة لـ3 ساعات وقدمي كيك شهي لأولادك.